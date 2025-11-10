Ιράν: Χωρίς νερό κινδυνεύουν να μείνουν 16 εκατομμύρια άνθρωποι

Το Ιράν, και ειδικά η Τεχεράνη, αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου ξηρασία αυτό το φθινόπωρο, με βροχοπτώσεις σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και σχεδόν άδειες δεξαμενές.

Οι αξιωματούχοι παρακαλούν τους πολίτες να εξοικονομήσουν νερό, καθώς η κρίση επιδεινώνεται.

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξουν αρκετές βροχοπτώσεις σύντομα, η παροχή νερού της Τεχεράνης θα μπορούσε να περιοριστεί με τη χρήση δελτίου. Αλλά ακόμα και αυτό το μέτρο μπορεί να μην είναι αρκετό για να αποτρέψει μια καταστροφή.

«Εάν η περιορισμένη παροχή νερού δεν λειτουργήσει», είπε ο Πεζεσκιάν, «μπορεί να χρειαστεί να εκκενώσουμε την Τεχεράνη».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν κριτική στις ιρανικές εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην δήμαρχος της Τεχεράνης, Γκολαμχοσεΐν Καρμπάσι, χαρακτήρισε την ιδέα «αστεία» και είπε ότι «η εκκένωση της Τεχεράνης δεν έχει κανένα νόημα».

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι δεν αναμένονται βροχοπτώσεις τις επόμενες 10 ημέρες.

Εν τω μεταξύ, η κρίση νερού επηρεάζει ήδη την καθημερινή ζωή στην πρωτεύουσα.

«Σχεδιάζω να αγοράσω δεξαμενές για να τις χρησιμοποιήσω για την τουαλέτα και άλλες βασικές ανάγκες», δήλωσε μια κάτοικος της ιρανικής πρωτεύουσας στο BBC.

Το καλοκαίρι, ο ιρανός ράπερ Βάφα Αχμαντπούρ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μια βρύση χωρίς τρεχούμενο νερό.

«Εχουν περάσει τέσσερις ή πέντε ώρες», είπε. «Αγόρασα εμφιαλωμένο νερό μόνο και μόνο για να μπορώ να πάω στην τουαλέτα».

Αδειάζουν τα φράγματα

Ο διαχειριστής του φράγματος Λατιάν, μιας από τις κύριες πηγές νερού της Τεχεράνης, λέει ότι τώρα διαθέτει λιγότερο από το 10% της χωρητικότητάς του.

Το κοντινό φράγμα Καράτζ -το οποίο τροφοδοτεί με νερό την Τεχεράνη και την επαρχία Αλμπόρζ- βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση.

«Δεν έχω ξαναδεί αυτό το φράγμα τόσο άδειο από τότε που γεννήθηκα», δήλωσε ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ-Αλί Μοάλεμ, τον διευθυντή του φράγματος Καράτζ, οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί δραματικά.

«Είχαμε μείωση της βροχής κατά 92% σε σύγκριση με πέρυσι», είπε στο BBC. «Εχουμε μόνο 8% νερό στη δεξαμενή μας και το μεγαλύτερο μέρος του είναι άχρηστο».

Φόβοι για διακοπές νερού

Η κυβέρνηση εναποθέτει τώρα τις ελπίδες της στις βροχές του τέλους του φθινοπώρου, αλλά οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες.

Ο yπουργός Ενέργειας του Ιράν, Αμπάς Αλί Αμπάντι, προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα μπορούσε σύντομα να αναγκάσει τις Aρχές να διακόψουν την παροχή νερού.

«Κάποιες νύχτες μπορεί να μειώσουμε τη ροή του νερού στο μηδέν», είπε.

Οι αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή κυρώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες νερού.

Οι παλιές υποδομές και ο πόλεμος

Ο υπουργός Ενέργειας του Ιράν, Αλί Αμπάντι, δήλωσε ότι η κρίση νερού στην Τεχεράνη δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Ευθύνονται και οι διαρροές στις παλιές υποδομές του δικτύου ύδρευσης, ενώ αναφέρθηκε και στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, οι Ισραηλινοί στόχευσαν τη βόρεια γειτονιά Τατζρίς της Τεχεράνης στις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, βίντεο έδειξαν πλημμύρες στην περιοχή.

Αλλά, επισημαίνει το BBC, η κρίση εκτείνεται πολύ πέρα ​​από την πρωτεύουσα.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κλιματικής και Ξηρασίας του Ιράν, Αχμάντ Βαζιφέχ, προειδοποίησε ότι, εκτός από την Τεχεράνη, τα φράγματα σε πολλές άλλες επαρχίες -συμπεριλαμβανομένων του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και του Μαρκάζι – βρίσκονται επίσης σε «ανησυχητική κατάσταση», με τα επίπεδα νερού να κυμαίνονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, οι αξιωματούχοι κρούουν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χορασάν Ραζάβι στο βορειοανατολικό Ιράν, δήλωσε ότι τα αποθέματα νερού στα φράγματα της Μασάντ έχουν μειωθεί σε «λιγότερο από 8%», προειδοποιώντας ότι η επαρχία αντιμετωπίζει μια «μεγάλη πρόκληση ξηρασίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Υδρευσης και Λυμάτων της Μασάντ έθεσε το ποσοστό ακόμη χαμηλότερα.

«Το επίπεδο αποθήκευσης του κύριου φράγματος της πόλης είναι κάτω από το 3%», δήλωσε ο Χοσεϊν Εσμαϊλιάν στο BBC.

«Μόνο το 3% της συνδυασμένης χωρητικότητας των τεσσάρων φραγμάτων ύδρευσης της Μασάντ -Τορόγκ, Καρντέχ, Ντούστι και Αρντάκ- είναι γεμάτο. Εκτός από το φράγμα Ντούστι, τα άλλα τρία είναι εκτός λειτουργίας», είπε.

Μια προαναγγελθείσα κρίση

Η κρίση αυτή δεν ήρθε ξαφνικά στο Ιράν. Είχε αρχίσει να διαφαίνεται εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ακόμα και ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει επανειλημμένα μιλήσει για την επικείμενη απειλή, κάνοντας λόγο για ελλείψεις νερού στις ομιλίες του το 2011 και τα επόμενα χρόνια.

Οι Ιρανοί όμως, δεν έλαβαν μέτρα, με αποτέλεσμα σήμερα, η Τεχεράνη, το Καράτζ και η Μασάντ -όπου ζουν συνολικά περισσότεροι από 16 εκατομμύρια άνθρωποι- κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό.

