Ιράν: Χάος και διαδηλώσεις μετά την αιφνιδιαστική αύξηση της τιμής της βενζίνης

Εικόνες χάους εκτυλίσσονται το τελευταίο εικοσιτετράωρο στο Ιράν, με πλήθη διαδηλωτών να κατακλύζουν τους δρόμους, λίγο μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει απροειδοποίητα στην αύξηση της τιμής της βενζίνης, ενώ την ίδια στιγμή περιόρισε την κατανάλωση βενζίνης στα 60 λίτρα ανά όχημα τον μήνα έναντι 250 λίτρων προηγουμένως.

Οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 50% και από 10.000 πήγαν στα 15.000 ριάλ (0,12 ευρώ) ανά λίτρο.

Κάθε λίτρο πάνω από το όριο των 60 τον μήνα θα κοστίζει 60.000 ριάλ (μισό ευρώ).

Ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί ανέφερε ότι η απόφαση έχει σκοπό να βάλει χρήματα στις τσέπες των πολιτών και ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για επιδόματα προς τις φτωχές οικογένειες, αλλά δεν έπεισε τους Ιρανούς, που αντέδρασαν κατεβαίνοντας στους δρόμους και προκαλώντας καταστροφές.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα μεγάλο κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ενώ κατά τις κινητοποιήσεις προκλήθηκαν πολλές ακόμη καταστροφές.

Χιλιάδες αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις και κατά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με κάποια διεθνή ΜΜΕ, η κυβέρνηση του Ιράν έθεσε εκτός λειτουργίας το ίντερνετ, προκειμένου να μην μπορούν να οργανώνονται οι διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Αμπντολρεζά Ραχμανί Φαζλί δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα ενεργήσουν για να αποκαταστήσουν την ηρεμία, εάν όσοι διαμαρτύρονται για τις τιμές της βενζίνης «καταστρέφουν δημόσια περιουσία», καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται σε ολόκληρο το Ιράν.

RT.👇👉 #Iran

«🚨BREAKING NEWS

Protesters have burned down the Central Bank In #Behbahan, IRAN!

Why is this significant?Rothschilds owns it

MSM will not report on this at all!

If you Google it, there is ZERO info about this. #IranProtestspic.twitter.com/iMj7vOKysw

— #IBackBoris🇬🇧🍸🍾♥️ (@BeeAHoney_) 17 Νοεμβρίου 2019