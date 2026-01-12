Ιράν: Το καθεστώς κατεβάζει στους δρόμους τους υποστηρικτές του – εκατόμβη θυμάτων

Σε μια προσπάθεια να επιδείξει πολιτική αντοχή και εσωτερική συνοχή απέναντι στο μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης των τελευταίων δεκαετιών, η ιρανική ηγεσία κατέβασε χιλιάδες υποστηρικτές της στους δρόμους της Τεχεράνης, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με μια εκρηκτική κοινωνική κρίση όσο και με αυξανόμενη διεθνή πίεση.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα (12/01) σε μεγάλη πλατεία στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας για να στηρίξουν το καθεστώς, το οποίο δοκιμάζεται από ένα ογκώδες κίνημα διαμαρτυρίας, η καταστολή του οποίου έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, περί στρατιωτικής επέμβασης εάν συνεχιστεί η βίαιη καταστολή. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη τόσο για πόλεμο όσο και για διαπραγματεύσεις.

Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, η ιρανική εξουσία επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο, κινητοποιώντας τη δική της κοινωνική βάση, αφού προηγουμένως επέβαλε πλήρη διακοπή των διαδικτυακών επικοινωνιών από τις 8 Ιανουαρίου.

Κατόπιν καλέσματος του προέδρου Πεζεσκιάν, χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν την πλατεία της Επανάστασης, στην καρδιά της Τεχεράνης, κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ένδειξη υποστήριξης προς την κυβέρνηση και για να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πλάνα της κρατικής τηλεόρασης.

Στην πλατεία τελέστηκαν προσευχές για τα θύματα όσων η κυβέρνηση αποκαλεί «ταραχές». Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους ότι το Ιράν διεξάγει «πόλεμο κατά των τρομοκρατών».

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά τηλεοπτικά δίκτυα, την ώρα που η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Χιλιάδες οι νεκροί στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή», μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, είπε πως έχει επαληθεύσει τους θανάτους 554 ανθρώπων, 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την 28η Δεκεμβρίου και την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι «Μουτζαχεντίν του Λαού», μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε το AFP, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν, πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, ο Ρεζά Παχλαβί, προέτρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας να «σταθούν στο πλευρό του λαού».

