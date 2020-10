Ιράν: Συνέλαβαν γυναίκα επειδή έκανε ποδήλατο χωρίς χιτζάμπ μπροστά σε τζαμί

Στη σύλληψη μιας νεαρής γυναίκας επειδή έκανε ποδήλατο χωρίς να φοράει χιτζάμπ, χωρίς, δηλαδή, να έχει καλυμμένο το κεφάλι της, προχώρησαν οι αρχές στο Ιράν.

Η γυναίκα αυτή, μάλιστα, όχι μόνο δεν φόραγε χιτζάμπ αλλά, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, φρόντισε να περάσει επιδεικτικά μπροστά από τζαμί κάνοντας έξαλλες τις αρχές.

Το βίντεο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και η σύλληψη έγινε λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις τόσο ανάμεσα στους κατοίκους όσο και τους κληρικούς στην πόλη Νατζαφαμπάντ.

Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, οι γυναίκες πρέπει να φορούν μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι και το λαιμό και που κρύβει τα μαλλιά τους.

Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες πολλές είναι οι γυναίκες που αψηφούν αυτό το νόμο, ειδικά στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του ισλαμικού κράτους.

Yesterday she enjoyed the wind in her hair on her bicycle and today she got arrested by the authorities in Iran.

Why? Because she is a woman and in my beautiful country Iran riding a bicycle or being unveiled make us criminals in the eyes of “Ayatollahs”.

ISIS is still in power😞 pic.twitter.com/ccp95oAzTO

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 20, 2020