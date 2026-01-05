Ιράν: Ο Χαμενεΐ θα διαφύγει στη Ρωσία;

Εκτιμήσεις μυστικών υπηρεσιών για το μέλλον της ηγεσίας του Ιράν μετέδωσαν οι Times του Λονδίνου. Αυτές αφορούν την υποτιθέμενη διαφυγή του «ανωτάτου ηγέτη» του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, στη Ρωσία, σε περίπτωση που η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορέσει να διαχειριστεί την τρέχουσα κοινωνική αναταραχή.

Στο δικό του δημοσίευμα το βρετανικό μέσο ανέφερε ως πηγές του μία «έκθεση μυστικών υπηρεσιών που κοινοποιήθηκε στους Times», αλλά και δηλώσεις του Μπένι Σάμπτι, «επί δεκαετίες κατασκόπου των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών». Ο τελευταίος ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Μόσχα είναι «ο μοναδικός προορισμός για τον Χαμενεΐ» επειδή «δεν υπάρχει άλλο μέρος για αυτόν» επί Γης.

Βάσει του δημοσιεύματος των Times, ο Χαμενεΐ έχει καταστρώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης με στόχο να εγκαταλείψει το Ιράν και να καταφύγει στη Ρωσία. Οι Αγγλοι έγραψαν ότι αυτό το σχέδιο θα εφαρμοστεί όταν ο ίδιος θα δει να καταρρέουν ο στρατός, οι Φρουροί της Επανάστασης και οι υπόλοιπες κρίσιμες υπηρεσίες ασφαλείας. Πώς θα καταρρεύσουν; «Οταν αρνηθούν να υπακούσουν στις διαταγές του ή όταν δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τις διαταγές του».

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, μόνο σε τέτοια περίπτωση ο Χαμενεΐ θα φύγει από την Τεχεράνη. Μάλιστα μαζί θα πάρει «έναν στενό κύκλο 20 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας του και των συνεργατών του». Φυσικά, «και τον δεύτερο γιο του, τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, άτομο που θεωρείται και πιθανός διάδοχός του». Οι πηγές των Times, σχολίασε από την πλευρά της η ιταλική Corriere della Sera, υπογράμμισαν ότι ο Χαμενεΐ θα πάρει τον ίδιο δρόμο με τον άλλοτε πρόεδρο της Συρίας. Μπασάρ αλ-Ασαντ, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα του το 2024.

Οπως έγραψαν οι Times, ο Χαμενεΐ ελέγχει «κρυφή αυτοκρατορία περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός Ιράν». Αλλά και το πρακτορείο Reuters, σε προηγούμενες έρευνές του, αποτίμησε την περιουσία του σε δεκάδες δισ. δολάρια. «Αυτός ο θησαυρός τού εγγυάται την ασφαλή απόδραση» από την πατρίδα του.

Και το σημείωμα της Corriere έκλεισε ως εξής: «Εμπιστευτική αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών ορισμένων Δυτικών χωρών εκτιμά τον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας σωματικά και ψυχολογικά εξασθενημένο, ειδικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ. Φανατικός ιδεολόγος από τη μία πλευρά, πραγματιστής με υπολογισμούς από την άλλη, φέρεται να είναι έτοιμος για κάθε τακτικό συμβιβασμό ώστε να σώσει το τομάρι του».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News