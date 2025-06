Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει έτοιμος να επιλύσει τα θέματα με τις ΗΠΑ

H Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιλύσει τα θέματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει των διεθνών πλαισίων, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε την επομένη μέρα της ανακοίνωσης από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, επανέλαβε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα «νόμιμα δικαιώματά» της για το μη στρατιωτικού χαρακτήρα πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία με το Ισραήλ.

«Περιμένουμε από εσάς να τους εξηγήσετε, στις σχέσεις σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιδιώκει μόνο να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά της», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην τηλεφωνική αυτή συνομιλία με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το Ιράν ουδέποτε επιδίωξε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και δεν θα το επιδιώξει», πρόσθεσε, λέγοντας ότι είναι «έτοιμο να επιλύσει τις διαφορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Ο Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε ακόμα ότι θα τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε ο Τραμπ, υπό τον όρο ότι και το Ισραήλ θα κάνει το ίδιο.

«Εάν το Ισραήλ δεν παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ούτε το Ιράν θα την παραβιάσει», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο και να υπερασπιστούμε τα αναφαίρετα δικαιώματα του ιρανικού λαού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

