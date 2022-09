Ιράν: «Καμία επιείκεια» στους διαδηλωτές, απείλησαν οι Αρχές – Πάνω από 70 οι νεκροί

Την απειλή ότι η Τεχεράνη δε θα επιδείξει «καμία επιείκεια» έναντι των διαδηλωτών διατύπωσε ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ την Κυριακή, έπειτα από 10 ημέρες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα για τη Μαχσά (ή Ζίνα) Αμινί, κινητοποιήσεις τις οποίες οι δυνάμεις καταστολής έχουν ήδη πνίξει στο αίμα.

Προηγουμένως, και ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είχε ζητήσει από τις δυνάμεις ασφαλείας να αντιδράσουν «με αποφασιστικότητα έναντι όσων πλήττουν την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας και του λαού». Ο Εζεΐ επέμεινε «στην ανάγκη να δράσουν χωρίς καμία επιείκεια» έναντι των υποκινητών «των ταραχών», όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Mizan Online.

Aπό το ξέσπασμα των διαδηλώσεων με αφορμή τον θάνατο της νεαρής ιρανής λίγο αφότου συνελήφθη από την αστυνομία ηθών, και ύστερα, τη ζωή τους έχουν χάσει τουλάχιστον 76 άνθρωποι, δήλωσε τη Δευτέρα η Iran Human Rights (IHR). «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε η Iran Human Rights, τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις» σε 14 επαρχίες της χώρας, ανέφερε η ΜΚΟ σε σχετική ανακοίνωση της, όπου επισημαίνεται ότι στους νεκρούς περιλαμβάνονται «έξι γυναίκες και τέσσερα παιδιά».

Η οργάνωση σημείωσε, άλλωστε, ότι έλαβε αρκετά «βίντεο και πιστοποιητικά θανάτου που επιβεβαιώνουν τη ρίψη πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών».

#BREAKING The death toll from #IranProtests2022 has risen to at least 76, the Oslo-based NGO Iran Human Rights Organization @IHRights announced on Monday.#MahsaAmini #Mahsa_Amini — Iran International English (@IranIntl_En) September 26, 2022

Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των ιρανικών Αρχών στον οποίο περιλαμβάνονται διαδηλωτές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τις τελευταίες δέκα ημέρες σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι.

➡️#THREAD: Protests in Iran following the slaying of Kurdish woman #JinaAmini continue to ramp up, with at least 41 dead in protests across 30 cities and hundreds detained in one city alone for protesting the Iranian regime. Here's all the latest updates on the mass uprising: pic.twitter.com/Cum2GBPcQH — MedyaNews (@medyanews_) September 26, 2022

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που πέθανε η 22χρονη Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη επειδή «φορούσε ανάρμοστα ρούχα».

Οι διαδηλώσεις αυτές είναι οι πιο εκτεταμένες που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον Δεκέμβριο του 2019, όταν πλήθος κόσμου είχε βγει στους δρόμους περίπου 100 πόλεων διαμαρτυρόμενος για την άνοδο της τιμής της βενζίνης. Τότε οι διαδηλώσεις είχαν κατασταλεί βίαια, με τη Διεθνή Αμνηστία να κάνει λόγο για περισσότερους από 300 νεκρούς, αν και οι ιρανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει τον θάνατο 230 ανθρώπων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στη διάρκεια των τωρινών κινητοποιήσεων ξέσπασαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά τους θεοκρατικού καθεστώτος, όπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ και σύμφωνα με όσα ανέφεραν ακτιβιστές.

This video, obtained by @IranIntl, shows an Iranian girl who has removed her hijab and opens her arms to the security forces, but is brutally beaten.#IranProtests2022#Mahsa_Amini#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/UPW8Xnh6ga — Iran International English (@IranIntl_En) September 26, 2022

September 26 – Kermanshah, western #Iran

Locals continuing the nationwide protests against the regime on the 11th day of the uprising.#IranProtests2022 #MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/CbVHrTN44c — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) September 26, 2022

Εδώ και πολλές ημέρες, άλλωστε, βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές βίας στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα.

Σε κάποια από αυτά οι δυνάμεις ασφαλείας φάνηκε να πυροβολούν εναντίον των διαδηλωτών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, φωνάζουν το σύνθημα «Θάνατος στον δικτάτορα!».

Police is shooting at ethnic Azerbaijani citizens of #Iran in #Tabriz North West of Iran.

We can expect high casualties based in this video#تبریز#IranRevolution #MahsaAmini #HadisNajafi pic.twitter.com/CxZ2W013WO — Yashar Hakak Pour (@YasharH3) September 26, 2022

Despite a heavy security presence + days of violent repression & internet blackouts, #IranProtests remain ongoing in several cities in Iran including Shiraz + Tehran. On a street in Tehran tonight, protesters chanted "Death to the dictator!" #OpIran #MahsaAmini

#مهسا_امینی pic.twitter.com/1jrTcYHeJc — IranHumanRights.org (@ICHRI) September 25, 2022

Εξάλλου, από την αρχή των κινητοποιήσεων περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μόνο σε μία επαρχία στο βόρειο Ιράν, η οποία δίνει επίσημο απολογισμό, αλλά αναμφίβολα ο αριθμός των συλληφθέντων σε όλη τη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος, προσέθεσε στο ρεπορτάζ του το Γαλλικό Πρακτορείο. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και 20 δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

As of September 26, at least 20 journalists have been arrested in the #IranProtests2022. The most recent arrests include freelance reporter Sarvenaz Ahmadi and well-known blogger Seyed Hossein Ronaghi Maleki.https://t.co/fczt75fgRw — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) September 26, 2022

Οι ιρανικές Αρχές αρνήθηκαν, από την πρώτη στιγμή, από την πλευρά τους, ότι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της 22χρονης που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν.

