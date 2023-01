Ιράν: Δικαστήριο καταδίκασε νεαρό ζευγάρι επειδή χόρευε στον δρόμο

Δικαστήριο στο Ιράν καταδίκασε ένα νεαρό ζευγάρι σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για ένα βίντεο που ανάρτησαν στο οποίο χορεύουν σε δημόσιο χώρο.

Την είδηση που έκανε την Τρίτη τον γύρο του Κόσμου μετέδωσε το Al Arabiya. Η Αστιάζ Χαγκιγκί και ο αρραβωνιαστικός της Αμίρ Αχμαντί είναι και οι δύο τους 20 ετών.

Μετά την δημοσίευση του βίντεο με τον χορό τους κατηγορήθηκαν για «διάδοση διαφθοράς και ανηθικότητας», «συνάθροιση και συμπαιγνία με σκοπό τη διατάραξη της εθνικής ασφάλειας» και συμμετοχή σε προπαγάνδα κατά του καθεστώτος, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).

Σημειώνεται ότι στο βίντεο, η Χαγκιγκί φαίνεται να χορεύει χωρίς να φορά το χιτζάμπ της, κάτι που απαγορεύεται στο Ιράν.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran’s Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023