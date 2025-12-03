Ηράκλειο Κρήτης: Καταγγελίες για κακοποίηση οκτώ παιδιών – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες, όταν οι αστυνομικές Aρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ζευγαριού, έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση των οκτώ ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν γειτόνισσα της οικογένειας απευθύνθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνθήκες μέσα στο σπίτι. Η οργάνωση ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, κινητοποιώντας τις αρχές.

Η γυναίκα, που συχνά φρόντιζε ορισμένα από τα μικρότερα παιδιά, όταν η 32χρονη μητέρα τους τα άφηνε στο σπίτι της, φέρεται να κατέθεσε ότι παρατηρούσε σημάδια και συμπεριφορές που της δημιουργούσαν έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους και την ψυχική τους κατάσταση.

Οπως είπε, συχνά άκουγε από το σπίτι της οικογένειας φωνές, βρισιές και κλάματα, περιστατικά που την οδήγησαν τελικά να σπάσει τη σιωπή της.

Η γιαγιά των παιδιών ανέλαβε, προσωρινά, τη φροντίδα τους, μετά τη σύλληψη των δύο γονιών. Παράλληλα, έχει ήδη δοθεί εντολή όλα τα παιδιά να εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη σωματικής ή άλλης μορφής κακοποίησης.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι γονείς παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Ο 44χρονος πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής απειλής, καθώς και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η 32χρονη μητέρα κατηγορείται για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, επίσης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί επιπλέον δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε και όπλο για θήρα.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη, ενώ οι ειδικοί αναμένεται να ρίξουν φως στις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα οκτώ παιδιά.

