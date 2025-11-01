Ηράκλειο Κρήτης: Επί ποδός πολέμου η αστυνομία για τη βεντέτα

Σε πραγματικό φρούριο έχει μετατραπεί το χωριό Βορίζια στον Δήμο Φαιστού στην Κρήτη, μετά την αιματηρή συμπλοκή το πρωί του Σαββάτου (1/11), μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων δύο.

Δυνάμεις της ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), βρίσκονται στο χωριό και ψάχνουν τα σπίτια πόρτα-πόρτα καθώς υπάρχει πληροφορία ότι τουλάχιστον δύο άτομα από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, εξακολουθούν να κρύβονται μέσα στα Βορίζια, όπως τονίζει σε ρεπορτάζ της η ΕΡΤ.

Ομάδα της ΕΚΑΜ , προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσει την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνει άμεσα όπου χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής (31/10) βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

«Φρούρια» τα δύο νοσοκομεία

Ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο Βενιζέλειο και το ΠΑΓΝΗ όπου έχουν διακομισθεί οι νεκροί και οι τραυματίες του μακελειού.

Στο Βενιζέλειο βρίσκεται η οικογένεια που κατηγορήθηκε για τον εμπρηστικό μηχανισμό. Εκεί νοσηλεύεται μια γυναίκα με τραύμα στο πόδι ενώ εκεί διακομίσθηκε και ο νεκρός άνδρας. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ ενώ ακούγονται κατά διαστήματα κραυγές και μοιρολόγια μέσα από το νοσοκομείο.

Στο ΠΑΓΝΗ βρίσκονται τρεις τραυματίες από την άλλη οικογένεια, μια γυναίκα με τραύμα στο χέρι και δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, οι οποίοι αρχικά είχαν πάει σε ιδιωτική κλινική και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να μην συναντηθούν οι δύο οικογένειας και μετά από συνεννόηση του διοικητή του ΠΑΓΝΗ, το νοσοκομείο άνοιξε παρά το ότι δεν εφημερεύει σήμερα για να δεχθεί τους τραυματίες από την έτερη οικογένεια.

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών είχαν μεταφερθεί, με δικά τους μέσα, κάποιοι άλλοι, με ελαφρά τραύματα, οι οποίοι έφυγαν.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο δεν έχει διακομισθεί σε κάποιο από τα νοσοκομεία αλλά πιθανότατα βρίσκεται σε κάποιο Κέντρο Υγείας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Εξι διακομιδές έκαναν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

– 2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

– 2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

– 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το χρονικό του μακελειού

Ολα φέρεται να ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση δυναμίτιδας την Παρασκευή 31/10, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια (με την οποία είχαν παλαιότερες προστριβές) για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα, ήταν δύο άνθρωποι, ένας 37χρονος και μια 57χρονη, να χάσουν τη ζωή τους, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και δεκατέσσερις ακόμα λιγότερο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 57χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους δύο βαρύτατα τραυματισμένους. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

