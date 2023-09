Ιράκ: Εκατόμβη θυμάτων από πυρκαγιά σε γαμήλιο γλέντι

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή του βόρειου Ιράκ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χασάν αλ Αλάκ είπε ότι μέχρι στιγμής είχαν επιβεβαιωθεί 113 θάνατοι, ενώ το ιρακινό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως οι νεκροί είναι «τουλάχιστον 100».

Περίπου 1.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, είχαν κατακλύσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στη συνοικία Χαμντανίγια. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα στη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με ιρακινά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή. Σε βίντεο του Reuters καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια του κτιρίου, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός.

