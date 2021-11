Ιράκ: Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Αλ-Καζίμι

Ο ιρακινός πρωθυπουργός Μουσταφά αλ-Καζίμι επέζησε χωρίς να πάθει τίποτα από απόπειρα δολοφονίας εναντίον του τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή με ένα «drone παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες» που είχε στόχο την κατοικία του μέσα στην Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters ότι έξι μέλη της δύναμης προσωπικής προστασίας του Καντίμι τραυματίστηκαν από την επίθεση, την ευθύνη της οποίας δεν έχει αναλάβει καμία οργάνωση.

«Είμαι καλά, ευτυχώς, και ζητώ ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από την πλευρά όλων για το καλό του Ιράκ», έγραψε ο Καζίμι με ανάρτηση στο Twitter.

The remains of what appears to be one of the drones used in the attack on the Iraqi PM house was found today. pic.twitter.com/hn08lCujYa

— Within Syria (@WithinSyriaBlog) November 7, 2021