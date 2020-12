ΗΠΑ: Χιονοθύελλα χτυπά τις βορειοανατολικές πολιτείες και τα… εμβόλια

Η πρώτη μεγάλη χιονοθύελλα της χρονιάς έφτασε από την Αρκτική στις βορειανατολικές ΗΠΑ, επηρεάζοντας 60 εκατομμύρια κατοίκους σε 14 πολιτείες.

Προς το παρόν, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 60 εκατοστά χιονιού στην Πενσιλβάνια και τη Νέα Υόρκη.

Σε κάποιες περιοχές, οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι μετακινήσεις θα είναι αδύνατες, ενώ αναμένεται και διακοπή ρεύματος.

Το μεγάλο ζήτημα των ημερών είναι βέβαια ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό, που έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ από τη Δευτέρα.

Η διανομή των εμβολίων ενδεχομένως να συναντήσει εμπόδια σε λίγες περιοχές, αλλά αυτό που σίγουρα θα επηρεαστεί αρνητικά είναι η διενέργεια ελέγχων, καθώς ο κόσμος δεν θα μπορεί να μεταβαίνει στα εξεταστικά κέντρα, αν και τα περισσότερα έχουν ήδη κλείσει, σε Νέα Υόρκη, Μέριλαντ, Πενσιλβάνια, Κονέτικατ.

Ο υπουργός Υγείας Αλεξ Αζαρ δήλωσε ότι τα κέντρα εμβολιασμού είναι έτοιμα για την κακοκαιρία, και ότι οι εταιρείες κούριερ που έχουν επωμιστεί τη μεταφορά των εμβολίων γνωρίζουν καλά από χιονοθύελλες και είναι έτοιμες, αλλά αν χρειαστούν κρατική βοήθεια, θα την έχουν.

Κάποιες περιοχές αναμένεται να δουν περισσότερο χιόνι σε δύο ημέρες από ό,τι όλο τον περυσινό χειμώνα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ηδη έγιναν δυστυχήματα στους δρόμους της Πενσιλβάνια με δύο νεκρούς και καραμπόλες 30-60 αυτοκινήτων.

Στη Νέα Υόρκη, έξι άτομα τραυματίστηκαν σε καραμπόλα 27 αυτοκινήτων.

Some of the heaviest snowfall associated with the winter storm impacting the Northeast will fall tonight. See the latest key messages below: pic.twitter.com/Etpnc36UH9

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 16, 2020