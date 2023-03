ΗΠΑ: Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο στο Μισισίπι

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών των ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

BREAKING: At least 19 dead in Mississippi tornado, storms: US media reports

pic.twitter.com/YzIAjHQmSe

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 25, 2023