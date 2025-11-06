ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο κρίνονται οι δασμοί του Τραμπ

Η Βιβιάνα Μάτσα, ανταποκρίτρια της Corriere della Sera στην Ουάσινγκτον, έδωσε βάρος στη διαδικασία ελέγχου της αμερικανικής κυβέρνησης αναφορικά με τους δασμούς και στο υψηλότερο δικαστικό επίπεδο. «Χθες έγινε η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση. Ο ίδιος ο Τραμπ τη χαρακτήρισε ‘‘τη σημαντικότερη υπόθεση’’ και ‘‘ζήτημα ζωής ή θανάτου’’. Ισως σκέφτηκε να καθίσει και ο ίδιος στο ακροατήριο… Η ετυμηγορία αναμένεται σε εβδομάδες ή μήνες».

Η Μάτσα, αφού θύμισε ότι «κατώτερα δικαστήρια κήρυξαν παράνομους ορισμένους από τους δασμούς του Τραμπ», σχολίασε ότι «στο Ανώτατο Δικαστήριο κυριαρχούν συντηρητικοί δικαστές, οι έξι από τους εννέα», ότι «δύο από αυτούς τους συντηρητικούς, η Amy Coney Barrett και ο Neil Gorsuch, ενώθηκαν με τους φιλελεύθερους δικαστές θέτοντας ερωτήματα σκεπτικισμού στον συνήγορο του Λευκού Οίκου» και ότι τελικά «ήγειραν αμφιβολίες για την προεδρική εξουσία σε τομέα δικαιοδοσίας του Κογκρέσου».

Ως γνωστόν, από το περασμένο Φεβρουάριο, ο Τραμπ, επικαλούμενος νόμο του 1977 περί «διεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης», εξέδωσε προεδρικά διατάγματα επιβολής δασμών στις εισαγωγές. Η έκτακτη ανάγκη του Τραμπ, θύμισε ξανά η Μάτσα, ήταν «η φεντανίλη, η μετανάστευση και το εμπορικό έλλειμμα, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο μειώνει την εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ, ιδίως στον αμυντικό τομέα».

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο έκανε ένας συνασπισμός εισαγωγέων και Πολιτειών, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι δασμοί δεν είναι δουλειά του προέδρου αλλά του Κογκρέσου και ερμηνεύοντας τον νόμο που επικαλέστηκε ο Τραμπ διαφορετικά. Οι αντίδικοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι δεν είναι κατάλληλος, αφού δεν αναφέρει ρητώς την επιβολή δασμών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο συνήγορος του Τραμπ ανέπτυξε τα δικά του επιχειρήματα.

«Αρκετοί δικαστές σημείωσαν ότι ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος εδώ και 50 χρόνια που χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο νόμο για να επιβάλει δασμούς, αν και άλλοι το έχουν κάνει για να επιβάλουν εμπάργκο ή κυρώσεις. Οι δικαστές Brett Kavanaugh και Samuel Alito εμφανίστηκαν πιο θετικοί στη θέση του Λευκού Οίκου. Αυτή είναι δοκιμασία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με τεράστιες οικονομικές και πολιτικές συνέπειες. Τυχόν ήττα του Τραμπ θα μπορούσε να τον αναγκάσει να επιστρέψει χρήματα στις εταιρείες, αν και αυτό, αν συμβεί, θα είναι μία άνευ προηγουμένου διαδικασία, πολύ περίπλοκη».

Ωστόσο τα πράγματα δεν θα είναι τόσο τραγικά για την αμερικανική κυβέρνηση: «Ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλους νόμους, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιήθηκαν για την επιβολή δασμών στον χαλκό και στα αυτοκίνητα, ώστε να διατηρήσει τα υπό εκδίκαση μέτρα σε ισχύ». Το ρεπορτάζ της Μάτσα κατέληξε με την πληροφορία ότι οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές δεν επηρεάστηκαν από τη δικαστική εξέλιξη, μάλιστα οι δείκτες Nasdaq και ο Dow Jones ενισχύθηκαν.

