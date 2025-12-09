ΗΠΑ σε Ουκρανία: Εγκαταλείψτε το Ντονμπάς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν προσκρούσει σε ένα βασικό ζήτημα: πώς να αναγκαστεί η Ουκρανία να παραδώσει αυτό που το Κρεμλίνο δεν κατάφερε να καταλάβει κατά τη διάρκεια του τετραετούς σχεδόν πολέμου, δηλαδή ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς.

«Στο θέμα της επικράτειας, οι Αμερικανοί είναι σαφείς: η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να σκέφτονται πώς να το επιτύχουν», δήλωσε στο Politico ανώτερος ευρωπαίος αξιωματούχος, που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει το Ντονμπάς… με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η Ουκρανία επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αφορά τις σημερινές γραμμές του μετώπου. Προς το παρόν, περίπου το 30% του Ντονμπάς παραμένει στα χέρια της Ουκρανίας.

«Σε γενικές γραμμές, η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι να παραμείνουμε στη θέση μας. Ωστόσο, οι Ρώσοι ασκούν πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη», δήλωσε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν την Ουκρανία να συμφωνήσει γρήγορα στη συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του για το Κίεβο.

«Η Ρωσία, υποθέτω, θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη τη χώρα, αν το σκεφτείς. Αλλά η Ρωσία, πιστεύω, δεν έχει πρόβλημα με αυτό (το σχέδιο των ΗΠΑ), αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι δεν έχει πρόβλημα με αυτό. “Ο λαός του το λατρεύει”, αλλά ο ίδιος δεν το έχει διαβάσει», ισχυρίστηκε ο Τραμπ την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι είπε στο Bloomberg ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά την ανατολική Ουκρανία.

Το Κίεβο προσπαθεί να εξηγήσει στις ΗΠΑ ότι το να δώσουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν αυτό που δεν κατάφερε να κερδίσει σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, θα τον ενθαρρύνει να πάρει ακόμα περισσότερα. Αισθάνεται επίσης πίεση από την ταχύτητα με την οποία θέλουν να προχωρήσουν οι Αμερικανοί.

«Ισως ο Τραμπ να θέλει επίσης να συμβεί γρήγορα, οπότε η ομάδα του αναγκάζεται να του εξηγήσει ότι δεν φταίνε αυτοί για το γεγονός ότι δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα όσο θα ήθελε», δήλωσε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα καταλάβει ούτως ή άλλως το Ντονμπάς. Ωστόσο, η Ουκρανία πιστεύει ότι η παραχώρηση του υπόλοιπου 30% της περιοχής του Ντονέτσκ, που περιλαμβάνει τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, με συνολικό πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, θα επιτρέψει στον Πούτιν να εισβάλει στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο, δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα φέτος.

Τον Αύγουστο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία θα χρειαστεί περίπου άλλα τέσσερα χρόνια για να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς.

«Επομένως, είναι σημαντικό το πώς θα συμπεριφερθεί η Αμερική: ως μεσολαβητής ή θα κλίνει προς τους Ρώσους;», δήλωσε ο ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία περιμένει επίσης να ξεκαθαρίσει ποιες εγγυήσεις ασφαλείας είναι έτοιμες να παρέχουν οι ΗΠΑ.

