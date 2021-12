ΗΠΑ: Σάλος από οικογενειακή φωτογραφία με όπλα Ρεπουμπλικανού βουλευτή

Στις ΗΠΑ, πολλά σπιτικά συνηθίζουν κάθε Χριστούγεννα να βγάζουν οικογενειακή φωτογραφία την οποία στέλνουν σε συγγενείς και φίλους με τις πατροπαράδοτες ευχές.

Δύσκολα θα φανταζόταν κανείς όμως, την «εορταστική» φωτογραφία που επέλεξε να βγάλει ο Τόμας Μάσι, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στο Κεντάκι: τον ίδιο με τη σύζυγό του και τα παιδιά του να κρατούν επιθετικά όπλα (συγκεκριμένα, Μ60 αυτόματο, R15 ημιαυτόματο και Thomson υποπολυβόλο)!

Ο βουλευτής ανήρτησε τη φωτογραφία στο Twitter συνοδεύοντάς την με την εξής λεζάντα: «Καλά Χριστούγεννα! Αγιε Βασίλη, σε παρακαλώ φέρε πυρομαχικά», και μάλιστα τέσσερις ημέρες μετά από ένα ακόμα μακελειό σε σχολείο, στο Μίσιγκαν αυτό, όπου 15χρονος μαθητής σκότωσε τέσσερις μαθητές και τραυμάτισε επτά με το όπλο του πατέρα του.

Οπως ήταν φυσικό, η κίνησή του προκάλεσε σωρεία οργισμένων αντιδράσεων εναντίον του, και μάλιστα από εκπροσώπους και των δύο κομμάτων -βέβαια κάποιοι «συνηθισμένοι ύποπτοι» συνάδελφοί του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον επαίνεσαν για την πράξη του.

Ο Ανταμ Κίνζινγκερ, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, μίλησε ειρωνικά εναντίον του Μάσι, ενώ ο Αντονι Σκαραμούτσι, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ήταν πρόεδρος, έγραψε θα στηρίξει οικονομικά την υποψηφιότητα οποιουδήποτε κατέβει το 2022 στις εκλογές για το Κογκρέσο απέναντι στον Μάσι.

Οι πιο συγκινητικές αντιδράσεις όμως, προήλθαν από γονείς παιδιών που έχουν σκοτωθεί από πυροβολισμούς σε σχολεία.

Ο Φρεντ Γκούτενμπεργκ έχασε την κόρη του Τζέιμι στο μακελειό στο λύκειο του Πάρκλαντ στη Φλόριντα, το 2018, μία από τις χειρότερες σχολικές τραγωδίες στην αμερικανική ιστορία.

Απαντώντας στο tweet του Μάσι, ο πατέρας της Τζέιμι ανέβασε την «τελευταία φωτογραφία» της κόρης του και μία φωτογραφία από τάφο της.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.

The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021