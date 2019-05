ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός βουλευτής ζητεί την αποπομπή του Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επέδειξε μια συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει στην “αποπομπή” του», δήλωσε το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικανός Τζάστιν Αμας, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, και έγινε έτσι, ο πρώτος ρεπουμπλικανός βουλευτής που ζητεί την καθαίρεση του αμερικανού προέδρου.

Ο 39χρονος βουλευτής που εκλέγεται στο Μίσιγκαν επίσης κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γουίλιαμ Μπαρ ότι «σκόπιμα» παραπλανά τον κόσμο όσον αφορά το περιεχόμενο της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μόλερ για τη ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2016.

Σε μια σειρά μηνυμάτων στο Twitter, o συντηρητικός βουλευτής τονίζει ότι «λίγα μέλη του Κογκρέσου διάβασαν την έκθεση Μόλερ» που αναφέρει «πολλά δείγματα συμπεριφορών», τα οποία που μπορεί να αντιστοιχούν στον χαρακτηρισμό «παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης».

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ένα πρόσωπο που δεν θα ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσε να κατηγορηθεί με βάση αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία», τόνισε.

«Σε αντίθεση με την περιγραφή του υπουργού Μπαρ, η έκθεση Μόλερ αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε μέτρα και είχε μια συμπεριφορά που παραπέμπουν στην αποπομπή», πρόσθεσε ο Αμας, ο οποίος προέρχεται από το Tea Party.

Contrary to Barr’s portrayal, Mueller’s report reveals that President Trump engaged in specific actions and a pattern of behavior that meet the threshold for impeachment.

