ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς στο Νέο Μεξικό

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σε ακόμη μια επίθεση ενόπλου στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Φάρμινγκτον του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι kob4, μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Σαν Χουάν. Η κατάστασή τους είναι σταθερή.

🚨#BREAKING: Mass shooting with multiple people dead in front of a church

📌#Farmington l #NewMexico

Currently numerous law enforcements are on the scene to a Mass shooting in Farmington, New Mexico According to authorities four people have been killed outside of a church… pic.twitter.com/uy2qNAZY1D

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 15, 2023