Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – νεκροί δύο άνδρες της Εθνοφρουράς

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν εντός του συγκροτήματος να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους - Το κτήνος που το έκανε αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ

Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση
|REUTERS/Nathan Howard
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – νεκροί δύο άνδρες της Εθνοφρουράς

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν εντός του συγκροτήματος να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους - Το κτήνος που το έκανε αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ

26 Νοεμβρίου 2025

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς που δέχτηκαν την Τετάρτη (26/11) σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με  αξιωματούχους της μητροπολιτικής αστυνομίας της πόλης, το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από την προεδρική κατοικία.

Ενας ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδιακές Αρχές καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβέστες και περιπολικά είχαν συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών 17th και I NW, κοντά στην είσοδο ξενοδοχείου στα βορειοδυτικά του Λευκού Οίκου.

Πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένο άνδρα της Εθνοφρουράς/ φώτο X

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν πολλά τετράγωνα γύρω από το σημείο, ενώ διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω των πυροβολισμών, ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν εντός του συγκροτήματος να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους, μετέδωσαν οι New York Times.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι αρμόδιοι «είναι ενήμεροι και παρακολουθούν ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα για τις αργίες του Thanksgiving.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά: «Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς,  θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!»

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι το υπουργείο  «εργάζεται σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες».

Στο σημείο έσπευσαν επίσης πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και στελέχη του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

