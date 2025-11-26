ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – νεκροί δύο άνδρες της Εθνοφρουράς

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς που δέχτηκαν την Τετάρτη (26/11) σε σημείο κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της μητροπολιτικής αστυνομίας της πόλης, το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από την προεδρική κατοικία.

Ενας ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδιακές Αρχές καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη», δήλωσε ο κυβερνήτης.

BREAKING: A shooting near the Farragut North Metro has left 2 National Guardsmen wounded, according to a source close to the investigation. The station was briefly placed on lockdown as police rushed in to secure the area. A suspect is now in custody.

Video courtesy: Mike Jones. pic.twitter.com/cHcFHnGUdT — John Gonzalez (@John7News) November 26, 2025

Δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβέστες και περιπολικά είχαν συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών 17th και I NW, κοντά στην είσοδο ξενοδοχείου στα βορειοδυτικά του Λευκού Οίκου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν πολλά τετράγωνα γύρω από το σημείο, ενώ διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

🇺🇸 🚨 Dos agentes de la Guardia Nacional de los #EUA fueron baleados esta tarde cerca de la estación del Metro #FarragutWest en el centro de Washington, DC, a poco más de 1 km de la Casa Blanca. Un sospechoso se encuentra bajo custodia.pic.twitter.com/YnPwyUF7Ns — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 26, 2025

Λόγω των πυροβολισμών, ο Λευκός Οίκος τέθηκε άμεσα σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν εντός του συγκροτήματος να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους, μετέδωσαν οι New York Times.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι αρμόδιοι «είναι ενήμεροι και παρακολουθούν ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα για τις αργίες του Thanksgiving.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά: «Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!»

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι το υπουργείο «εργάζεται σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες».

Στο σημείο έσπευσαν επίσης πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και στελέχη του Ομοσπονδιακού Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

