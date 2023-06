ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εμπορικό κέντρο στο Ιλινόις – Ενας νεκρός και 20 τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στο προάστιο του Σικάγο Γουίλοουμπρουκ, στο Ιλινόις.

Τουλάχιστον 200 έφηβοι και νεαροί ενήλικες είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πάρκινγκ κοντά σε εμπορικό κέντρο γιορτάζοντας μια επέτειο για τη χειραφέτηση των Αφροαμερικανών όταν κοντά τους ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί, μετέδωσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά, ένας από αυτούς θανάσιμα, ανέφεραν οι Αρχές.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

