ΗΠΑ: «Πλήρης στήριξη» στα σχέδια της Τουρκίας για αναβάθμιση των F-16

Την «πλήρη στήριξη» των Ηνωμένων Πολιτειών στα σχέδια της Τουρκίας για αναβάθμιση των F16, εξέφρασε η υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υπεύθυνη για θέματα διεθνούς ασφαλείας, Σελέστ Γουαλάντερ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που επικαλείται τις δηλώσεις της αξιωματούχου, αυτά τα σχέδια βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας και πρέπει να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα στηρίζουν διότι συμβάλλουν στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

NEW on US policy on Turkish F16s: On the record from Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Celeste Wallander: “The US fully supports Turkey’s modernization plans for Turkey’s F-16 fleet…

— Nick Schifrin (@nickschifrin) June 29, 2022