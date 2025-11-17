ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον

Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA), Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον, όπως αποκάλυψε πρώτη η Washington Post, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από άλλα αμερικανικά μέσα επικαλούμενα κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η παραίτηση έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τον διορισμό του τον Μάιο, σε μια περίοδο όπου η υπηρεσία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής πίεσης και κριτικής.

Ο 60χρονος πρώην πεζοναύτης είχε αναλάβει τη FEMA μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του, Κάμερον Χάμιλτον, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για περιορισμό των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. Ωστόσο, η θητεία του Ρίτσαρντσον σημαδεύτηκε από τη διαχείριση των καταστροφικών πλημμυρών του Ιουλίου στο Τέξας, όπου περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

BREAKING: Acting FEMA Administrator David Richardson has resigned, according to sources familiar with the situation. https://t.co/R9I6kroFXA pic.twitter.com/3TstfCF1yw — ABC News (@ABC) November 17, 2025

Σύμφωνα με το CNN, τις κρίσιμες ώρες μετά το χτύπημα των πλημμυρών, ο Ρίτσαρντσον βρισκόταν σε διακοπές και παρέμενε για μεγάλο διάστημα άφαντος. Ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα, σε ενημέρωση προς το Κογκρέσο, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του συντόνιζε την επιχείρηση αρωγής μέσω τηλεφώνου. Παρ’ όλα αυτά, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές περίπου δέκα ημέρες μετά την καταστροφή, πολύ αργότερα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, που είχαν ήδη μεταβεί εκεί.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ρίτσαρντσον αντιμετώπιζε έντονη κριτική. Τον Ιούνιο είχε προκαλέσει αίσθηση με τη δήλωσή του ότι «δεν γνώριζε πως στις ΗΠΑ υπάρχει περίοδος κυκλώνων», σχόλιο που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έσπευσε αργότερα να χαρακτηρίσει «αστείο». Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, είχε εντείνει τα ερωτήματα για την καταλληλότητά του.

Η παραίτησή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να περιορίσει τον ρόλο της FEMA, θεωρώντας ότι την κύρια ευθύνη διαχείρισης κρίσεων πρέπει να έχουν οι πολιτειακές Αρχές.

