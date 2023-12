ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η πρόεδρος του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια που κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό

Η επικεφαλής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, μέλος της επίλεκτης ομάδας αμερικανικών πανεπιστημίων, Ivy League, παραιτήθηκε μετά τον σάλο που ξεσήκωσε η κατάθεσή της στο Κογκρέσο για τον αντισημιτισμό στα ανώτατα ιδρύματα.

Η 57χρονη Λιζ Μαγκίλ αρνήθηκε να καταδικάσει ξεκάθαρα αντισημιτικές εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιό της και αρνήθηκε να πει ότι η έκκληση για γενοκτονία των Εβραίων συνιστούσε «παρενόχληση», κάτι που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις εναντίον της.

Αντίστοιχη στάση κράτησαν στη διάρκεια της πεντάωρης συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι πρόεδροι (το αντίστοιχο των πρυτάνεων) των πανεπιστημίων Χάρβαρντ και MIT.

Αργότερα, η πρόεδρος του Χάρβαρντ, Κλοντίν Γκέι, ζήτησε συγγνώμη για δηλώσεις της κατά την κατάθεσή της.

University of Pennsylvania President Elizabeth Magill resigned Saturday after facing backlash from her congressional testimony earlier this week on antisemitism on college campuses. Here's the exchange. pic.twitter.com/EVrAMy33qh

Η Μαγκίλ, πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (UPenn), παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά την κατάθεσή της και αφότου δωρητές απείλησαν να αποσύρουν δωρεές 100 εκατ. δολαρίων από το ίδρυμα εάν δεν έφευγε.

Ο Σκοτ ​​Μποκ, πρόεδρος του ΔΣ του πανεπιστημίου, δήλωσε το Σάββατο πως η Μαγκίλ «υπέβαλε οικειοθελώς την παραίτησή της» και ότι θα παραμείνει ως καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο.

Σε δήλωσή της, η πρώην πρόεδρος ανέφερε: «Είχα το προνόμιο να υπηρετήσω ως πρόεδρος αυτού του σπουδαίου ιδρύματος».

Ο Μποκ ανακοίνωσε αργότερα τη δική του παραίτηση μετά την απόφαση της Μαγκίλ να παραιτηθεί, λέγοντας ότι ήταν «η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσει».

Είπε ότι η Μαγκίλ έκανε ένα «πολύ ατυχές λάθος –όπως και οι δύο άλλες πρόεδροι- μετά από πέντε ώρες επιθετικής ανάκρισης».

«Έπειτα από αυτό, έγινε σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στη θέση της, και αποφασίσαμε από κοινού ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μαγκίλ είναι ένας «καλός άνθρωπος και μία ταλαντούχα ηγέτης που ήταν αγαπητή στην ομάδα της», προσθέτοντας: «Δεν είναι στο παραμικρό αντισημίτης. Η συνεργασία μαζί της ήταν μια από τις μεγάλες χαρές της ζωής μου. Φθαρμένη από μήνες ανελέητων επιθέσεων, δεν ήταν ο εαυτός της την περασμένη Τρίτη», στην επιτροπή του Κογκρέσου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μαγκίλ δεν ήταν σωστά προετοιμασμένη από τη νομική ομάδα του πανεπιστημίου και «δεδομένου των εχθρικών ερωτήσεων και των υψηλών διακυβεύσεων, έδωσε μια νομική απάντηση σε μια ηθική ερώτηση, και αυτό ήταν λάθος».

Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης ακρόασης της Τρίτης, η Μαγκίλ και οι ομόλογοί της στο Χάρβαρντ και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ερωτήθηκαν για το πώς τα ιδρύματά τους είχαν ανταποκριθεί στην άνοδο του αντισημιτισμού μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Ενώ και οι τρεις ηγέτες των πανεπιστημίων καταδίκασαν τη Χαμάς και τον αντισημιτισμό, αρνήθηκαν να πουν εάν «η έκκληση για γενοκτονία των Εβραίων» θα παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας του πανεπιστημίου τους.

«Αν η ομιλία μετατραπεί σε πράξη, μπορεί να είναι παρενόχληση, ναι», είπε η Μαγκίλ στην βουλευτή των Ρεπουμπλικανών, Ελίζ Στεφάνικ, η οποία πίεσε τις τρεις προέδρους να απαντήσουν ξεκάθαρα στην ερώτησή της, με ένα «ναι ή όχι».

Η Μαγκίλ πρόσθεσε: «Είναι μια απόφαση που εξαρτάται από την περίσταση».

Οι απαντήσεις τους προκάλεσαν κριτική από τον Λευκό Οίκο, τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, μέλη του Κογκρέσου και χορηγούς του πανεπιστημίου της.

Ένας δωρητής, ο Ρος Στίβενς, απείλησε να αποσύρει δωρεά 100 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της «στάσης του πανεπιστημίου για τον αντισημιτισμό», εκτός και αν αντικατασταθεί η Μαγκίλ.

Μια μέρα αργότερα, η πρώην πρόεδρος ανακάλεσε την κατάθεσή της, μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε, λέγοντας κατηγορηματικά ότι θα θεωρούσε την έκκληση για τη γενοκτονία των Εβραίων ως παρενόχληση ή εκφοβισμό και ότι οι πολιτικές του UPenn πρέπει να «διευκρινιστούν και να αξιολογηθούν».

Σχολιάζοντας την παραίτησή της, η Στεφάνικ είπε: «Μία έφυγε, μένουν άλλες δύο», αναφερόμενη στις προέδρους του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ.

Η βουλευτής είπε ότι η αποχώρησή της είναι το «ελάχιστο που απαιτείται».

Γράφοντας στο Twitter, πρόσθεσε: «Αυτή είναι μόνο η αρχή για την αντιμετώπιση της διάχυτης σήψης του αντισημιτισμού που έχει καταστρέψει τα πιο διάσημα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική».

Πριν γίνει πρόεδρος στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, η Μαγκίλ ήταν νομική υπάλληλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και επικεφαλής της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ.

Οι καταθέσεις των τριών προέδρων στο Κογκρέσο είχαν προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση και του εβραίου προέδρου της Pfizer με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, Αλμπέρ Μπουρλά, ο οποίος αναφέρθηκε στους Θεσσαλονικιούς συγγενείς του, που πέθαναν στο Αουσβιτς, με ανάρτησή του στο Twitter.

I was ashamed to hear the recent testimony of 3 top university presidents. In my personal opinion, it was one of the most despicable moments in the history of U.S. academia. The 3 Presidents were offered numerous opportunities to condemn racist, antisemitic, hate rhetoric and… https://t.co/5BhQonZah4 pic.twitter.com/lgMtSum8pd

— Albert Bourla (@AlbertBourla) December 6, 2023