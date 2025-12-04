ΗΠΑ: Οι New York Times μηνύουν το Πεντάγωνο για λογοκρισία

Μήνυση κατά του αμερικανικού Πενταγώνου κατέθεσαν την Πέμπτη οι New York Times, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων, επιβάλλοντας ένα σύνολο νέων περιορισμών στη δημοσιογραφική κάλυψη των θεμάτων αρμοδιότητάς του.

Η πολιτική του Πενταγώνου «περιορίζει την ελευθερία λόγου και Τύπου και παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία», ανέφερε η εφημερίδα σε σύνοψη της αγωγής που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον.

Στα μέσα Οκτωβρίου, το Πεντάγωνο έθεσε σε ισχύ νέους κανόνες απαιτώντας από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν ένα έγγραφο 21 σελίδων με κατευθυντήριες οδηγίες που ουσιαστικά περιορίζουν το έργο τους. Οι διαπιστευμένοι συντάκτες, αντί να υπογράψουν το έγγραφο, τα μάζεψαν και έφυγαν από το κέντρο Τύπου του υπουργείου Αμυνας (υπουργείο Πολέμου, το έχει μετονομάσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ), λέγοντας όχι στη λογοκρισία.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της αγωγής που κατέθεσαν οι New York Times, σκοπός της πολιτικής του Πενταγώνου είναι «να κλείσει τις πόρτες του σε οργανισμούς ειδήσεων που ερευνούν και δημοσιοποιούν χωρίς φόβο ή μεροληψία τις ενέργειες του υπουργείου και της ηγεσίας του».

Οι NYT ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει εντολή που θα απαγορεύει την εφαρμογή της πολιτικής για τον Τύπο.

Ανακοίνωση της εφημερίδας ανέφερε ότι «προτίθεται να υπερασπιστεί σθεναρά αυτά τα δικαιώματα, όπως έχει πράξει επί μακρόν υπό κυβερνήσεις που αντιτίθενται στον έλεγχο και τη λογοδοσία».

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν δηλώσει ότι η πρόσβαση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποτελεί προνόμιο που υπόκειται σε ρύθμιση. Η πολιτική «αφορά την αποτροπή διαρροών που βλάπτουν την επιχειρησιακή ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια», ανέφερε τον Οκτώβριο ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Οι κανόνες αποτελούν το πιο πρόσφατο βήμα σε μια πολύμηνη προσπάθεια του υπουργού Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ, να περιορίσει την πρόσβαση και τα προνόμια των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο, ανέφεραν οι New York Times.

Πολλοί μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί καταδίκασαν την πολιτική του Πενταγώνου ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας. «Η πολιτική αυτή είναι άνευ προηγουμένου και απειλεί βασικές δημοσιογραφικές προστασίες», ανέφερε τον Οκτώβριο κοινή δήλωση των ABC News, CBS News, CNN, Fox News και NBC News.

Σε ενημέρωση Τύπου την Τετάρτη, ανώτερος νομικός σύμβουλος των New York Times είπε ότι υπήρξαν συζητήσεις με άλλα μέσα για συμμετοχή στη μήνυση, αλλά η εφημερίδα αποφάσισε να προχωρήσει μόνη της.

Μετά την αποχώρηση των μεγάλων media, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μια νέα ομάδα Μέσων συμφώνησε με τους περιορισμούς και θα εργάζεται από τον χώρο Τύπου στο κτίριο. Οι νεοεισερχόμενοι περιλαμβάνουν μια σειρά φιλοτραμπικών μέσων που έχουν αναπαράγει τις θέσεις της κυβέρνησης και δεν δείχνουν διάθεση να ερευνήσουν τις ενέργειές της.

