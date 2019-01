ΗΠΑ: Οι φτωχοί φοιτητές πεινάνε ώσπου να πάρουν το πτυχίο τους!

Το υψηλό κόστος σπουδών στα αμερικανικά πανεπιστήμια ίσως δεν κόβει την όρεξη των φοιτητών για μάθηση, περιορίζει πάντως το φαγητό τους σε βαθμό υποσιτισμού! Σε αυτό το σοκαριστικό συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα κρατικού φορέα η οποία επισημαίνει ότι ενδέχεται να είναι και εκατομμύρια οι σπουδαστές/φοιτητές χωρίς πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα.

Κοντολογίς, οι γόνοι των φτωχών αμερικανικών οικογενειών αντιμετωπίζουν στο campus το εξής κυνικό δίλημμα (το οποίο ωστόσο λύεται «πανεύκολα»): ή τρώω ή σπουδάζω – έτσι πολλοί εγκαταλείπουν οριστικά τις σπουδές τους.

Σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, «τα καλύτερα χρόνια της ζωής του ανθρώπου» καμιά φορά βαραίνουν πολύ: «Φάε κορνφλέικς!» είναι το σύνηθες σκώμμα που εισπράττει από τους (μάλλον χορτάτους) συμφοιτητές του όποιος αποτολμήσει δημοσιοποίηση του προβλήματός του στην παρέα…

Υπάρχει λοιπόν επισιτιστικό θέμα στις πανεπιστημιουπόλεις, και το αμερικανικό κράτος –το οποίο δαπανά κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση- το αναγνωρίζει, πρώτη φορά στην ιστορία. Σημειωτέον ότι το πρόβλημα παροξύνεται στην παρούσα φάση του κρατικού shutdown, όπως λένε οι Αμερικανοί την κατάσταση μερικής υπολειτουργίας του κράτους (με ευθύνη της διακυβέρνησης Τραμπ).

Διότι όσοι βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δικαιούνται κουπόνια τροφίμων (όχι μόνο φοιτητές), χάνουν αυτό το ωφέλημα – υπολογίζεται μάλιστα ότι αν το shutdown συνεχιστεί μερικές εβδομάδες ακόμη, 38 εκατομμύρια άνθρωποι θα στερηθούν αυτή τη στοιχειώδη κρατική πρόνοια.

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Πάτι Μάρεϊ (Patty Murray) της Επιτροπής για την Εκπαίδευση λέει ότι η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας της αμερικανικής σπουδάζουσας νεολαίας είναι από τις κορυφαίες προτεραιότητές της.

As the costs of college continue to climb, it’s clear that students are struggling to afford more than just tuition—many are unable to afford textbooks, housing, child care, and even food. We must do more to ensure students have enough to eat. https://t.co/eazAkBdhtK

— Senator Patty Murray (@PattyMurray) January 9, 2019