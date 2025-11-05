ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί πήραν τ’ όπλο τους και «μαύρισαν» τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί, οργισμένοι για την αναμόρφωση της αμερικανικής κυβέρνησης και κοινωνίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, προσήλθαν σε ασυνήθιστα μεγάλα ποσοστά στις κάλπες, κερδίζοντας με διαφορά σχεδόν όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα είναι μια σαφής μομφή κατά του αμερικανού προέδρου και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και πρόσφεραν ανακούφιση στους Δημοκρατικούς έπειτα από πολλούς εφιαλτικούς μήνες.

Οπως γράφουν οι New York Times, το σίγουρο είναι ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, θα διεξαχθεί μια σκληρή μάχη, πρώτα για την ανακατανομή περιφερειών και στη συνέχεια στις ενδιάμεσες εκλογές, για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και την τύχη της ατζέντας του Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Από τη χθεσινή βραδιά, οι ειδικοί μπορούν να εξάγουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα:

Επιτέλους, οι Δημοκρατικοί όρθωσαν ανάστημα

Οι Δημοκρατικοί πέρασαν τον τελευταίο χρόνο αποκλεισμένοι από την εξουσία στην Ουάσινγκτον, αναζητώντας μανιωδώς, αλλά ως επί το πλείστον μάταια, τρόπους να σταματήσουν τον Τραμπ από το να επεκτείνει την εξουσία του.

Την Τρίτη, πέρασαν στην αντεπίθεση. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις εκλογές στη Βιρτζίνια, στο Νιου Τζέρσεϊ, στην Καλιφόρνια και στην Πενσιλβάνια. Κέρδισαν έδρες στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της Τζόρτζια. Και ήταν κοντά στο να κερδίσουν πλειοψηφία σχεδόν δύο τρίτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Βιρτζίνια, μια μεγάλη νίκη σε περιφέρειες-κλειδιά, σε αναμετρήσεις που δείχνουν καθαρά πώς βλέπουν τα δύο κόμματα οι ψηφοφόροι.

Στη Νέα Υόρκη, ο Ζοχράν Μαμντάνι κέρδισε το 50,4% των ψήφων παρά τις παρεμβάσεις του Τραμπ εναντίον του.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών εκτίμησαν ότι τα αποτελέσματα θα τους βοηθήσουν να προσελκύσουν ισχυρούς υποψηφίους για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Μια άσχημη βραδιά για τον Τραμπ

Στη Βιρτζίνια, η Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ κέρδισε την κούρσα για την κυβερνήτη τονίζοντας στην προεκλογική της εκστρατεία την απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων από τον αμερικανό πρόεδρο και τον αντίκτυπο του κυβερνητικού shutdown στην πολιτεία της.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η βουλευτής Μίκι Σέριλ ολοκλήρωσε την επιτυχημένη προεκλογική της εκστρατεία αντιδρώντας στην απαίτηση του Τραμπ να κλείσει μια βασική σήραγγα στον ποταμό Χάντσον.

Στη Νέα Υόρκη, η υποστήριξη του Αντριου Κουόμο από τον Τραμπ την παραμονή των εκλογών, έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να στραφούν προς τον πρώην κυβερνήτη, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον Μαμντάνι.

Και στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι ενέκριναν μία κρίσιμη πρόταση του Γκάβιν Νιούσομ για την αναδιάρθρωση των περιφερειών της πολιτείας, με στόχο, πέντε έδρες του Κογκρέσου να περάσουν στους Δημοκρατικούς από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο πρόεδρος δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο σε καμία από αυτές τις περιοχές, αλλά σε κάθε μία από αυτές, οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι τόνισαν την εναντίωση στις πολιτικές του για να κερδίσουν τις αναμετρήσεις.

Μετά από παρόμοια αποτελέσματα στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια πριν από οκτώ χρόνια, οι Δημοκρατικοί παραλίγο να κερδίσουν τον έλεγχο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ήδη ότι η Τρίτη ήταν προάγγελος των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ισχυρίζονται ότι ήταν μια μικρή αποτυχία στις πολιτείες.

Μαμντάνι: Νέος ηγέτης για τους Δημοκρατικούς;

Μέσα σε ένα χρόνο, ο Ζοχράν Μαμντάνι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης στα 34 του χρόνια, αντιπροσωπεύει την πρωτοπορία στο Δημοκρατικό κόμμα.

Είναι ένας αδιάλλακτος προοδευτικός και αυτοαποκαλούμενος Δημοκρατικός σοσιαλιστής που τάσσεται υπέρ των Παλαιστινίων. Προσφέρει επίσης ένα νέο στρατηγικό σχέδιο σε ένα Δημοκρατικό Κόμμα που εδώ και μια δεκαετία ορίζεται κυρίως από την αντίθεσή του στον Τραμπ.

Ο Μαμντάνι έδωσε στους ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης μια σαφή εναλλακτική λύση με ένα καθορισμένο όραμα. Εστίασε στο κόστος ζωής, μίλησε για την ακρίβεια και τόνισε την λατρεία του για την αμερικανική μητρόπολη.

Και το έκανε χαράζοντας μια δημιουργική, συναρπαστική πορεία στο Διαδίκτυο, σημείωσαν οι NYT, τόσο μέσω των δικών του καναλιών κοινωνικής δικτύωσης όσο και μέσω των εμφανίσεών του με δεκάδες influencers και podcasters.

Η προοδευτική πολιτική του Μαμντάνι μπορεί να μην έχει τόση απήχηση εκτός Νέας Υόρκης, αλλά οι Δημοκρατικοί που θα συμμετάσχουν στις ενδιάμεσες εκλογές, είναι πιθανό να αντιγράψουν την τακτική του.

Ακόμα και οι Δημοκρατικοί αδιαφορούν για ένα σκάνδαλο

Τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας στη Βιρτζίνια για την εκλογή του γενικού εισαγγελέα (το αντίστοιχο του υπουργού Δικαιοσύνης στην πολιτεία), αποκαλύφθηκε ότι ο Τζέι Τζόουνς, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, είχε στείλει επιθετικά μηνύματα σχετικά με έναν πολιτικό αντίπαλο και είχε συλληφθεί να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα.

Αλλά κανένας εξέχων Δημοκρατικός της Βιρτζίνια δεν τον κάλεσε να αποχωρήσει από την κούρσα. Ο Τζόουνς ζήτησε συγγνώμη, άντεξε μία χιονοστιβάδα επιθετικών διαφημίσεων σε βάρος του και κέρδισε χάρη στην τεράστια προσέλευση των Δημοκρατικών στις κάλπες.

Τέτοια είναι η αντιπάθεια προς τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους στη Βιρτζίνια που ο Τζόουνς, ακόμη και έτσι, τα πήγε καλύτερα από την Κάμαλα Χάρις πέρυσι στην κομητεία Λάουντον, ένα βασικό προάστιο της Ουάσινγκτον.

Χωρίς το όνομα του Τραμπ στο ψηφοδέλτιο, οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν

Ο Τραμπ οδηγεί τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους στις κάλπες, αλλά μόνο όταν είναι στο ψηφοδέλτιο. Οι Δημοκρατικοί τα έχουν πάει πολύ καλά σε κάθε ενδιάμεσες εκλογές από το 2017.

Οι ψηφοφόροι τους είναι πλέον αυτοί που προσέρχονται μαζικά στις κάλπες εκτός των προεδρικών εκλογών, ενώ η πιστή βάση των ψηφοφόρων του Τραμπ προσέρχεται σε μεγάλους αριθμούς μόνο κάθε τετραετία.

Αυτό φάνηκε φέτος στην εκλογική αναμέτρηση για το Ανώτατο Δικαστήριο του Γουισκόνσιν, όπου ο φιλελεύθερος υποψήφιος επικράτησε με διψήφια διαφορά, και σε μια σειρά από τοπικές εκλογές. Ήταν και πάλι εμφανές την Τρίτη, καθώς οι Δημοκρατικοί επικράτησαν εύκολα στη Βιρτζίνια και στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Τραμπ δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, αλλά είναι σίγουρο ότι οι Δημοκρατικοί θα προσπαθήσουν ξανά να τον βάλουν στο στόχαστρο των εκστρατειών τους.

Το άστρο του Νιούσομ

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνιας βρίσκεται σε μια όχι και τόσο μυστική αποστολή, όπως το θέτουν οι New York Times, για υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών.

Και με μια σαρωτική νίκη στη δική του πρόταση για την αναδιαμόρφωση του εκλογικού χάρτη της πολιτείας υπέρ των Δημοκρατικών, ο Νιούσομ απέδειξε ότι μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Βραχυπρόθεσμα, η μεγάλη νίκη της πρότασης Νιούσομ μπορεί να ωθήσει και άλλες «μπλε» πολιτείες να αναδιαμορφώσουν τους εκλογικούς τους χάρτες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας απηύθυνε έκκληση σε άλλες πολιτείες με ισχυρούς Δημοκρατικούς κυβερνήτες, όπως το Κολοράντο, το Ιλινόι και το Μέριλαντ, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Καλιφόρνιας στην ανακατανομή περιφερειών πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι εκλογές της Τρίτης εδραίωσαν τη θέση του Νιούσομ ως ένας από τους επιδραστικούς ηγέτες των Δημοκρατικών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News