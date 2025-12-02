ΗΠΑ: Ο Τραμπ απένειμε χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας

Αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, από φυλακή στις ΗΠΑ, μετά από την απονομή χάριτος από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερνάντες εξέτιε ποινή κάθειρξης 45 ετών, καταδικασμένος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με το μητρώο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.

Η σύζυγος του Ερνάντες, Ανα Γκαρσία, δήλωσε σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρώην πρόεδρος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Επειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πόνου, αναμονής και δύσκολων δοκιμασιών, ο σύζυγός μου, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, απέκτησε ξανά την ελευθερία του, χάρη στην προεδρική χάρη που έδωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Γκαρσία.

Η απελευθέρωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα, στις οποίες ο Τραμπ υποστήριξε τον υποψήφιο, Νάσρι Ασφούρα, του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος, ο οποίος αντιμετωπίζει τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα.

Η τελευταία καταμέτρηση ψήφων έδειξε σχεδόν ισόπαλους τους δύο υποψηφίους, που συγκεντρώνουν λίγο κάτω από το 40% των ψήφων.

Το κόμμα του Ασφούρα σφυρηλάτησε μια στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον υπό τον Ερνάντες, ο οποίος κυβέρνησε από το 2014 έως το 2022 και συνελήφθη λίγο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Ο Χερνάντες καταδικάσθηκε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2024 και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 45 ετών επειδή βοήθησε ώστε να γίνει η Ονδούρα ένα «ναρκοκράτος», σύμφωνα με αμερικανούς εισαγγελείς, οι οποίοι είπαν ότι χρησιμοποίησε την προεδρία του για να διευκολύνει τους λαθρεμπόρους να μεταφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την καταδίκη του παράνομη.

Ο Τραμπ απένειμε χάρη σε έναν καταδικασμένο «έμπορο ναρκωτικών», σύμφωνα με τους επικριτές του αμερικανού προέδρου, παρά το γεγονός ότι έχει κηρύξει πόλεμο στα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής, που «πλημμυρίζουν» τις ΗΠΑ με ναρκωτικά, όπως λέει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News