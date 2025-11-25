ΗΠΑ: «Ναι» από την Ουκρανία στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο

Αποδεκτό έγινε από την Ουκρανία το αναθεωρημένο σχέδιο των ΗΠΑ για επίτευξη ειρήνης, όπως τουλάχιστον υποστήριξε αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο CBS News, ενώ ανάλογες δηλώσεις πραγματοποίησε και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ο Ουμέροφ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η εξέλιξη αυτή καταφθάνει ενώ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους. Από πλευράς Ρωσίας ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε ότι η Ρωσία «εκτιμά τη στάση των ΗΠΑ, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης» και προσέθεσε ότι η Μόσχα «λειτουργεί επαγγελματικά, χωρίς διαρροές πληροφοριών πριν επιτευχθούν επίσημες συμφωνίες… Η Ρωσία αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με την Ουκρανία και την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον».

«Παραμένουμε πολύ αισιόδοξοι», επεσήμανε ένας ακόμη αμερικανός αξιωματούχος στο CBS αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ρωσίας και σημείωσε ακόμη ότι «ο υπουργός Ντρίσκολ είναι αισιόδοξος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε ανατροφοδότηση από τους Ρώσους. Αυτό προχωρά γρήγορα».

Από την πλευρά του ο Ουμέροφ είπε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διαπραγματευτές της χώρας είχαν «επιτύχει κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους» μιας συμφωνίας που συζητήθηκε μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας στα επόμενα βήματά μας. Ανυπομονούμε να οργανώσουμε επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ στην πρώτη κατάλληλη ημερομηνία του Νοεμβρίου, ώστε να ολοκληρώσουμε τα τελικά βήματα και να κάνουμε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Ουμέροφ στην ανάρτησή του στο X.

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war. Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

Ενας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CBS News ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να πιστεύει ότι θα πάρει την περιοχή του Ντονέτσκ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο — είτε μέσω διαπραγματευμένης λύσης είτε στο πεδίο της μάχης. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη Γενεύη ξεκίνησαν από την παραδοχή ότι ο Πούτιν έχει δίκιο. Ενώ ο ίδιος αξιωματούχος αρνήθηκε να δώσει εκτίμηση σχετικά με το αν η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο στην ανατολή, είπε ότι η πορεία των συγκρούσεων δείχνει πως η Ρωσία κινείται προς την κατάληψη του Ντονέτσκ. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η ρωσική πρόοδος στην πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ της ανατολικής γραμμής, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο ανεφοδιασμού για την Ουκρανία, δεν ήταν θετικό σημάδι για τις αμυντικές προοπτικές του Κιέβου. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης συχνά αποκαλούν την Ποκρόβσκ «πύλη» προς την βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας.

