ΗΠΑ: Με 215 χλμ την ώρα έπληξε τη Φλόριντα ο τυφώνας Ιντάλια

Η Φλόριντα άρχισε την Πέμπτη να αποτιμά τις ζημιές που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ιντάλια εξαιτίας του οποίου σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ συνέχιζε την καταστροφική του πορεία στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Αφού πέρασε από τη Φλόριντα, την Τετάρτη, ο Ιντάλια υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα προτού πλήξει τη γειτονική Τζόρτζια, συνοδευόμενος από καταρρακτώδεις βροχές, με το ύψος της βροχής να φτάνει έως και τα 25 εκατοστά.

Η άνοδος των υδάτων απειλούσε τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών, ενώ είχαν σημειωθεί και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Hurricane #Idalia unleashed dangerous storm surge and flash flooding as it made landfall in Florida's Big Bend today.

Περισσότερα από 310.000 νοικοκυριά στη Φλόριντα, την Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Πέμπτης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία την Τετάρτη, τα οποία οφείλονταν στις ισχυρές βροχοπτώσεις, προτού όμως ο Ιντάλια φτάσει στην πολιτεία.

Caught on camera: A brief, weak tornado spawned by Hurricane Idalia flipped this car on a highway outside Charleston, South Carolina.

Floods due to Hurricane Idalia in Tampa Bay of Florida, USA 🇺🇲 (30.08.2023)

Οι υπηρεσίες διάσωσης θα χρειαστούν χρόνο για να εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών στις απομονωμένες περιοχές, η πρόσβαση στις οποίες είναι δύσκολη λόγω της πτώσης δέντρων ή την άνοδο των υδάτων.

Wicked western eyewall in Perry, FL of Idalia ripping Perry apart. #Idalia #hurricaneidalia

Ο Ιντάλια έφτασε στη Φλόριντα το πρωί της Τετάρτης, στις 7:45 τοπική ώρα, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 215 χιλιομέτρων την ώρα και προκάλεσε την άνοδο των υδάτων έως και κατά πέντε μέτρα σε κάποιες παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Μαϊάμι.

Οταν έπληξε τη Φλόριντα, ο Ιντάλια ήταν τυφώνας κατηγορίας 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, όμως στη συνέχεια η έντασή του μειώθηκε. Οταν έφτασε στη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε περίπου στα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Major storm surge in Cedar Key, FL from Hurricane Idalia

«Υπάρχουν ακόμη πολλές πλημμυρισμένες περιοχές στην πόλη», τόνισε ο Μπεν Άλμκβιστ διευθυντής αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Τσάρλεστον, πρωτεύουσας της Νότιας Καρολίνας.

Οι αρχές ανέμεναν σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών από το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Incredible #Idalia storm surge 6' and counting here at Cedar Key, FL

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Ιντάλια αναμένεται να ολοκληρώσει την πορεία του στον Ατλαντικό Ωκεανό στη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Μέλη της Εθνοφρουράς διέσωσαν εγκλωβισμένους στα οχήματά τους οδηγούς στις κομητείες Τέιλορ και Ερνάντο, στη Φλόριντα, ενώ άλλες ομάδες διέσχιζαν τους πλημμυρισμένους δρόμους στο Σεντ Πίτερσμπεργκ με βάρκες σώζοντας δεκάδες ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους.

Hurricane Idalia caused devastating damage to homes in Florida's Big Bend with maximum sustained winds of 125 mph.

Αντίστοιχες διασώσεις με βάρκες πραγματοποιήθηκαν και στην Τζόρτζια.

