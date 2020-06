Φρίκη στην Οκλαχόμα: Ξέχασε τα παιδιά του στο αυτοκίνητο και πέθαναν από τη ζέστη

Δύο αδέλφια, ένα κοριτσάκι ηλικίας τεσσάρων ετών και ένα αγοράκι τριών ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, καθώς ο πατέρας τους τα ξέχασε μέσα στο φορτηγό του για τέσσερις με πέντε ώρες.

Ο 31χρονος Ντάστιν Λι Ντένις ήταν μαζί με τα παιδιά στο φορτηγό στην Τάλσα, αλλά στη συνέχεια, όταν επέστρεψαν σπίτι, κλείδωσε το αυτοκίνητο, και πήγε να κοιμηθεί….

Oταν ξύπνησε, βρήκε τα δύο παιδιά, την Τίγκαν και τον Ράιαν Ντένις, αναίσθητα, καθώς η θερμοκρασία στο φορτηγό ξεπερνούσε τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Περισσότερα από 800 παιδιά έχουν πεθάνει από τη ζέστη κλειδωμένα μέσα σε αυτοκίνητα, τα τελευταία 20 χρόνια, στις ΗΠΑ.

Dustin Lee Dennis, 31, is arrested for the deaths of his 4-year-old, Teagan, and his 3-year-old, Ryan.

The Oklahoma children died after 5 hours of being locked in a truck on a 90-degree day.

800+ kids have died in hot vehicles over the past 20 years.https://t.co/4zYt23w1PK

