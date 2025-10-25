ΗΠΑ–Κίνα ξανά στο τραπέζι για τους δασμούς, πριν από το ραντεβού Τραμπ–Σι

Σε μια συγκυρία αυξημένης αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, ΗΠΑ και Κίνα επανέρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιχειρώντας να αποκλιμακώσουν τον παρατεταμένο δασμολογικό πόλεμο που πυροδοτεί εντάσεις στις αγορές και διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με φόντο τη μεγάλη διάσκεψη της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ και την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Σι, οι συνομιλίες στη Μαλαισία θεωρούνται κρίσιμη δοκιμασία για το κατά πόσο οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη μπορούν να βρουν κοινό βηματισμό πριν ο εμπορικός ανταγωνισμός εξελιχθεί σε ευρύτερη γεωπολιτική σύγκρουση.

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας άρχισαν το Σάββατο νέες διαπραγματεύσεις για το εμπόριο στην Κουάλα Λουμπούρ, με στόχο να βρεθεί λύση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ να φθάνει στον πύργο Merdeka 118, τον δεύτερο υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες. Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε από ξεχωριστή είσοδο.

«Οι αντιπροσωπείες της κινεζικής και της αμερικανικής κυβέρνησης συναντήθηκαν το πρωί του Σαββάτου για συνομιλίες όσον αφορά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα», ανέφερε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), επιβεβαιώνοντας την έναρξη των συζητήσεων.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επίσης επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις.

Η Μαλαισία φιλοξενεί τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), που ξεκινά την Κυριακή, στην Κουάλα Λουμπούρ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την επίσκεψή του στην Ασία, ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την επίτευξη μιας «καλής» συμφωνίας για το εμπόριο με το Πεκίνο.

Η συνάντηση αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στην Τζονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Όλες οι χώρες που θα υποδεχθούν τον αμερικανό πρόεδρος θα στρώσουν το κόκκινο χαλί, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, να κλείσουν καλύτερες συμφωνίες όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και την ασφάλεια.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι ο κ. Τραμπ θα αποπειραθεί «να τηρήσει τις υποσχέσεις του στον αμερικανικό λαό σε μια από τις πιο δυναμικές περιοχές στον κόσμο από οικονομική άποψη, υπογράφοντας σειρά οικονομικών συμφωνιών», ιδίως για τις σπάνιες γαίες.

Στην Κουάλα Λουμπούρ , αναμένεται να υπογράψει συμφωνία για το εμπόριο με τη Μαλαισία και να παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη.

Έπειτα από πολυήμερες εχθροπραξίες, τα δυο γειτονικά βασίλεια έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 29η Ιουλίου κατόπιν επέμβασης του αμερικανού προέδρου.

