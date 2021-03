ΗΠΑ και ΕΕ αναζητούν κοινό βηματισμό για το κλίμα με το βλέμμα στην Κίνα

Η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα έφερε και την επιστροφή των αμερικανών αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος για το κλίμα Τζον Κέρι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον αντιπρόεδρο της Φρανς Τίμερμανς. Συζήτησαν τρόπους για να συντονίσουν τη δράση των δύο πλευρών πάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Ο Κέρι τόνισε ότι η σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, η οποία θα γίνει φέτος τον Νοέμβριο στη Γλασκώβη, πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας δεκαετούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Οπως τόνισε, πρόκειται «για την τελευταία και καλύτερη ελπίδα μας ότι ο κόσμος θα μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτό που θεμελιώθηκε στο Παρίσι». Πρόσθεσε ότι και οι επιστήμονες λένε ότι το διάστημα ως το 2030 θα πρέπει να είναι μία δεκαετία δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Very happy to welcome US @ClimateEnvoy John Kerry at the Commission today.

The new transatlantic partnership for global change is in motion.

Together we’re ready to take on this century’s challenge: climate change. pic.twitter.com/AbluYiBwh2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2021