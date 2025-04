ΗΠΑ-Ιράν: «Εποικοδομητικός» διάλογος στη Ρώμη – Νέος γύρος στο Ομάν την επόμενη εβδομάδα

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ που έλαβε χώρα στη Ρώμη, έπειτα από τέσσερις ώρες συνομιλιών, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν προβάλλοντας πλάνα από αντιπροσωπεία που αποχωρεί από το σημείο.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με τη διαμεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν μέσω του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και του αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στις 26 Απριλίου στο Ομάν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. «Θα συναντηθούμε το επόμενο Σάββατο στο Ομάν», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Αμπάς Αραγτσί, διευκρινίζοντας πως «συνομιλίες τεχνικού επιπέδου μεταξύ ειδικών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη».

Το σουλτανάτο του Ομάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον διεξήχθησαν σε μια «εποικοδομητική ατμόσφαιρα», σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα ιρανικά τηλεοπτικά μέσα.

«Η ατμόσφαιρα των συνομιλιών ήταν εποικοδομητική», ανέφερε ανταποκρίτρια της ιρανικής τηλεόρασης, προσθέτοντας πως νέες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν «εντός των επόμενων ημερών». Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim κάνει επίσης λόγο για μια «εποικοδομητική ατμόσφαιρα».

#Iran‘s delegation headed by FM @araghchi arrives at the diplomatic premise of Oman in Rome for talks with the #US. pic.twitter.com/jM780Krd2I

