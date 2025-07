ΗΠΑ: Ενας στους δύο μετανάστες που συλλαμβάνει η ICE έχει καθαρό ποινικό μητρώο

Οι συλλήψεις μεταναστών στις ΗΠΑ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ. Το αφήγημα της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι «καθαρίζει» τη χώρα από τους βίαιους εγκληματίες, και σε αυτό το πλαίσιο, οργανώθηκε και το επικοινωνιακό σόου του αμερικανού προέδρου στο καινούργιο δυστοπικό κέντρο κράτησης μεταναστών στην καρδιά της τροπικής Φλόριντα, το λεγόμενο «Αλκατράζ για αλιγάτορες».

Όμως, τα επίσημα στοιχεία φανερώνουν μία πολύ διαφορετική εικόνα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συλληφθέντων από τους μασκοφόρους και χωρίς διακριτικά ούτε εντάλματα, πράκτορες της διαβόητης ICE, είναι νόμιμοι μετανάστες χωρίς καμία κατηγορία σε βάρος τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των πέντε τελευταίων μηνών που συγκέντρωσε η υπηρεσία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, Data Deportation Project (DDP), μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 95.617 συλλήψεις. Το αμέσως προηγούμενο πεντάμηνο, Σεπτέμβριος-Ιανουάριος 2024, οι συλλήψεις ήταν 39.473.

Οι πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας για τη μετανάστευση, η διαβόητη ICE, πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο περισσότερες από 1.100 συλλήψεις την ημέρα στις αρχές Ιουνίου.

Επί Μπάιντεν, το αντίστοιχο νούμερο ήταν 300 συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το DDP.

Ο νέος στόχος του Λευκού Οίκου είναι 3.000 συλλήψεις την ημέρα.

Σύμφωνα με το CBS News, παρά τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης, μόλις το 8% των συλληφθέντων έχει καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα. Τον Ιούνιο, 59.000 άνθρωποι ήταν κρατούμενοι της ICE (αριθμός-ρεκόρ), οι μισοί από αυτούς χωρίς ποινικό μητρώο.

Οι τακτικές της ICE έχουν δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς, αρκετούς Ρεπουμπλικανούς και ψηφοφόρους του Τραμπ, καθώς και ακτιβιστές και οργανώσεις πολιτών.

Σε όλες τις ΗΠΑ, απ’ άκρη σ’ άκρη, πράκτορες της ICE, πολλοί χωρίς διακριτικά και επίδειξη ταυτότητας και με μάσκες που κρύβουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αρπάζουν όποιον θεωρούν ότι είναι μετανάστης από τον δρόμο ή αγροκτήματα, εισβάλουν σε επιχειρήσεις, χώρους εργασίας και σπίτια χωρίς εντάλματα και βάζουν χειροπέδες σε άνδρες, γυναίκες και ανηλίκους, ενώ πολλές φορές αφήνουν μικρά παιδιά μόνα τους ασυνόδευτα, συλλαμβάνοντας τους γονείς τους.

Οι πράκτορες δεν ζητούν καν έγγραφα από αυτούς που συλλαμβάνουν για να διαπιστώσουν αν βρίσκονται νόμιμα ή όχι στις ΗΠΑ. Χιλιάδες από τους συλληφθέντες είναι νόμιμοι μετανάστες και αγαπημένα μέλη των τοπικών κοινοτήτων για αυτό και σε πολλά μέρη, απλοί πολίτες διοργανώνουν διαμαρτυρίες έξω από κέντρα κράτησης ζητώντας την απελευθέρωσή τους.

Πολλές συλλήψεις γίνονται έξω από μεταναστευτικά δικαστήρια, όπου οι μετανάστες προσέρχονται για την εκδίκαση των υποθέσεών τους.

Σύμφωνα με το ABC News, που ανέλυσε τα στοιχεία του DDP, τους πρώτους μήνες της θητείας Τραμπ, η ICE είχε την τάση να στοχεύει μετανάστες με εκκρεμείς ή ποινικές καταδίκες.

Από την ημέρα της ορκωμοσίας του έως τις 4 Μαΐου, το 44% των συλληφθέντων είχε ποινική καταδίκη σε βάρος τους, το 34% των συλληφθέντων είχε εκκρεμείς κατηγορίες σε βάρος τους, ενώ το 23% είχε καθαρό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Από τις 25 Μαΐου, όμως, τα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν μια αλλαγή στην επιβολή του νόμου, με τα άτομα με ποινικές καταδίκες να αποτελούν μόνο το 30% των συλληφθέντων. Οι συλληφθέντες με εκκρεμείς ποινικές κατηγορίες αντιπροσώπευαν το 26% των συλληφθέντων ενώ το 44% είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

WATCH: Detroit police pepper spray protesters and arrest two as ICE raided a home on the west side of Detroit Monday. As of Tuesday, federal prosecutors charged a protester for interfering with the immigrant arrest.

«Φαίνεται ότι έχει σημειωθεί μια μεταβολή, με αυξανόμενο αριθμό ατόμων που έχουν συλληφθεί χωρίς να εκκρεμούν ποινικές κατηγορίες σε βάρος τους», δήλωσε στο ABC ο Οστιν Κότσερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Syracuse στη Νέα Υόρκη, ο οποίος εξέτασε τα στοιχεία.

«Ακούμε πολλά για το ότι η κυβέρνηση απελαύνει τους χειρότερους των χειρότερων. Αλλά από όσα μπορούμε να συμπεράνουμε από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης», τόνισε ο Κότσερ.

Τα στοιχεία χωρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε τρεις ομάδες ατόμων, σημείωσε το ABC: εκείνους που έχουν ποινικές καταδίκες, εκείνους με εκκρεμείς κατηγορίες και εκείνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αστικές κατηγορίες (πχ. μετανάστες χωρίς έγγραφα), που χαρακτηρίζονται ως «άλλοι παραβάτες της μετανάστευσης». Ωστόσο, τα στοιχεία δεν παρέχουν καμία ένδειξη για το είδος των εγκλημάτων για τα οποία τα άτομα ενδέχεται να κατηγορηθούν ή να καταδικαστούν.

Στο Λος Άντζελες, όπου οι επιδρομές της ICE προκάλεσαν πρόσφατα μεγάλες διαδηλώσεις και επεισόδια, και στην περιοχή της Νέας Υόρκης (διόλου τυχαία, και τα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς), σχεδόν το 60% των ατόμων που συνελήφθησαν από την ICE κατά τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου, δεν είχαν ποινικές καταδίκες ούτε εκκρεμείς ποινικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ερωτηθείσα για την αλλαγή αυτή, η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Τρίσα ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο ABC News: «Δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε ευαίσθητες πληροφορίες και μεθόδους επιβολής του νόμου. Το 70% των συλλήψεων που πραγματοποίησε η ICE αφορούσαν παράνομους αλλοδαπούς με ποινικό μητρώο». Τα επίσημα στοιχεία όμως την διαψεύδουν.

«Συνεχίζουμε να κυνηγάμε τους χειρότερους των χειρότερων, συμπεριλαμβανομένων μελών συμμοριών, παιδεραστών και βιαστών», δήλωσε η ΜακΛάφλιν, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά τη φράση που αγαπά ο Τραμπ. «Υπό την καθοδήγηση της υπουργού Νόμι, εκπληρώνουμε την εντολή του προέδρου Τραμπ και του αμερικανικού λαού να συλλάβουμε και να απελάσουμε παράνομους αλλοδαπούς με ποινικό μητρώο και να κάνουμε την Αμερική ασφαλή», πρόσθεσε.

How do you come to “arrest” someone and not know their name?

I’m seeing more & more of these videos where young women are being abducted by these so called “ICE agents” who are just bounty hunters.

Hope these women are not being snatched up to be trafficked or sexually assaulted. pic.twitter.com/lF8pmX783q

— Joe G (@EastEndJoe) June 25, 2025