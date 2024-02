ΗΠΑ: Είχε αδρανή πυρηνικό πύραυλο στο γκαράζ του σπιτιού του

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον ανέφερε ότι ένας παλιός σκουριασμένος πύραυλος που βρέθηκε στο γκαράζ ενός κατοίκου στην πόλη Μπελβιού είναι ένας αδρανής πυρηνικός πύραυλος.

Την Τετάρτη, ένα στρατιωτικό μουσείο στο Οχάιο κάλεσε την αστυνομία στην πόλη Μπελβιού για να αναφέρει μια προσφορά μιας μάλλον ασυνήθιστης δωρεάς, αναφέρει το BBC.

Στη συνέχεια, η αστυνομία έστειλε μια ομάδα πυροτεχνουργών στο σπίτι του εν δυνάμει δωρητή.

«Και πιστεύουμε ότι θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να λάβουμε ξανά μια τέτοια κλήση», είπε η αστυνομία αναφερόμενη στο εμβληματικό τραγούδι του Elton John Rocket Man.

And we think it’s gonna be a long, long time before we get another call like this again 🚀https://t.co/QePBTkDVFk pic.twitter.com/YXslykeOIT

— Bellevue, WA Police (@BvuePD) February 2, 2024