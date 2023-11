ΗΠΑ: Δικά μας drones αναζητούν τους ομήρους στη Γάζα

Αμερικανικά drones πετούν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας αναζητώντας τους 240 ομήρους που απήγαγε η Χαμάς στη διάρκεια της θηριωδίας της σε ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

Οπως δήλωσαν δύο αμερικανοί αξιωματούχοι, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, οι ΗΠΑ πετούν drones πάνω από τη Γάζα με στόχο να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού των ομήρων. Ενας από αυτούς σχολίασε ότι οι πτήσεις αυτές πραγματοποιούνται εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, 10 Αμερικανοί, τα ίχνη των οποίων έχουν χαθεί, ενδέχεται να είναι μεταξύ των 240 ανθρώπων που κρατά ομήρους η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση στη Γάζα και οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονται κρυμμένοι στο εκτεταμένο δίκτυο τούνελ που διαθέτει η Χαμάς.

