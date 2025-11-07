ΗΠΑ: Δέμα με λευκή σκόνη στη βάση του Air Force One – αρρώστησαν μέλη του προσωπικού

Πολλοί άνθρωποι αρρώστησαν μετά το άνοιγμα ενός «ύποπτου πακέτου» που παραδόθηκε στη βάση επιχειρήσεων του Air Force One.

Εκπρόσωπος της Joint Base Andrews (JBA) στο Μέριλαντ, κοντά στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι το κτίριο στο οποίο άνοιξαν το πακέτο εκκενώθηκε και ότι οι ασθενείς εξετάστηκαν από το ιατρικό προσωπικό και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Δεν υπήρξαν περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα που παρουσίασαν. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Malcolm Grove Medical Center της βάσης.

Το δέμα περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές που ασχολούνται με την έρευνα για το περιστατικό.

Η αεροπορική βάση φιλοξενεί το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ και τα βοηθητικά αεροσκάφη, και είναι το σημείο από όπου ο αμερικανός πρόεδρος συνήθως αναχωρεί για τα ταξίδια του.

Ο εκπρόσωπος της JBA δήλωσε ότι το κτίριο στο οποίο άνοιξαν το δέμα και ένα συνδεόμενο κτίριο εκκενώθηκαν «προληπτικά» και ότι δημιουργήθηκε ένας κλοιός ασφαλείας γύρω από την περιοχή. Το δωμάτιο όπου ανοίχθηκε το πακέτο παραμένει κλειστό.

Σύμφωνα με το CNN, οι αρχικές δοκιμές που πραγματοποίησε μια ομάδα Hazmat δεν εντόπισαν τίποτα επικίνδυνο. Το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε επίσης ότι οι ερευνητές εξετάζουν και το πολιτικό προπαγανδιστικό υλικό που περιείχε το δέμα.

