ΗΠΑ: Νέα απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή βάζει εμπόδιο στις απελάσεις

Ομοσπονδιακός δικαστής παρέτεινε την ισχύ της προσωρινής διαταγής που είχε εκδώσει, απαγορεύοντας στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έναν νόμο του 18ου αιώνα που εφαρμοζόταν μόνο σε περιόδους πολέμου για να απελαύνει Βενεζουελάνους μετανάστες.

Η απόφαση αυτή θεωρείται πλήγμα στις προσπάθειες του ρεπουμπλικανού προέδρου να επιταχύνει τις απελάσεις Βενεζουελάνων, τους οποίους χαρακτηρίζει μέλη της συμμορίας Tren de Aragua.

Με τη σημερινή απόφαση του δικαστή Τζέιμς Μπόσμπεργκ αναστέλλονται οι απελάσεις με βάση τον νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών του 1798, έως τις 12 Απριλίου. Ο Μπόσμπεργκ είχε «παγώσει» τις απελάσεις για δύο εβδομάδες στις 15 Μαρτίου, αφού ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτόν τον νόμο για να τις δικαιολογήσει.

Η οργάνωση για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων ACLU (American Civil Liberties Union) είχε προσφύγει στα δικαστήρια κατά της αμερικανικής κυβέρνησης με το επιχείρημα ότι οι μετανάστες στερήθηκαν το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν είναι μέλη συμμορίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η συμμορία Tren de Aragua , την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τον Φεβρουάριο, διεξάγει «ασύμμετρο πόλεμο» στις ΗΠΑ και ότι η είσοδος μελών της στις ΗΠΑ συνιστά εισβολή, που δικαιολογεί τη χρήση του συγκεκριμένου νόμου.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας του να άρει την πρώτη προσωρινή εντολή του Μπόσμπεργκ.

Ο νόμος περί «Αλλοδαπών Εχθρών» του 1798 είχε χρησιμοποιηθεί μόνο τρεις φορές στην αμερικανική ιστορία. Η τελευταία ήταν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για να απομακρυνθούν από τη χώρα ή να εγκλειστούν σε στρατόπεδα ιάπωνες, γερμανοί και ιταλοί μετανάστες. Η επίκλησή του από την κυβέρνηση Τραμπ για την απέλαση μεταναστών δεν έχει νομιμότητα κατά πολλούς δικαστικούς.

Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι συντηρητικοί δικαστές (6-3) εκ των οποίων τρεις που διόρισε ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης στην προσφυγή του ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να άρει την εντολή Μπόασμπεργκ της 15ης Μαρτίου.

«Αυτή η υπόθεση εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής των ευαίσθητων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια: ο πρόεδρος ή η δικαστική εξουσία», τόνισε στην προσφυγή του το υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Το Σύνταγμα δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση: ο πρόεδρος. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει μια διαφορετική επιλογή», πρόσθεσε, ζητώντας «τουλάχιστον» από το Δικαστήριο να μπλοκάρει την απόφαση του δικαστή κατώτερου δικαστηρίου ενώ εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.

Οι Ναζί είχαν περισσότερα δικαιώματα από τους Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, αφού στους πρώτους δόθηκε η δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια και να διεκδικήσουν την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε τη Δευτέρα η εφέτης Πατρίσια Μίλετ κατά την ακρόαση της έφεσης, υποστηρίζοντας ότι τότε «υπήρχαν περιπτώσεις προσφυγών πριν απελαθεί ένας άνθρωπος».

«Εφόσον οι αποφάσεις (σ.σ. πρωτοβάθμιες) παραμένουν σε ισχύ, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να βασιστούν στην προεδρική διακήρυξη για την απομάκρυνση επικίνδυνων μελών μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, ακόμη κι αν λάβουν πληροφορίες ότι ορισμένα μέλη της Tren de Aragua πρόκειται να διαπράξουν ενέργειες αποσταθεροποίησης ή διείσδυσης», επέμεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο συντηρητικός Τζον Ρόμπερτς, έδωσε προθεσμία στην αντίπαλη πλευρά μέχρι την 1η Απριλίου για να απαντήσει. Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) ζήτησε από τον δικαστή Μπόασμπεργκ την Τετάρτη να παρατείνει την αναστολή για δύο εβδομάδες, έως τις 12 Απριλίου.

Ο Λευκός Οίκος επιτέθηκε στον δικαστή, με τον Τραμπ να φθάνει στο πρωτοφανές σημείο την περασμένη εβδομάδα να ζητά την παραπομπή του, αφού του επιτέθηκε φραστικά. Για αυτό δέχθηκε –γεγονός σπάνιο– την επίπληξη του προέδρου του Δικαστηρίου Ρόμπερτς.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικρίνει ιδιαίτερα τον δικαστή Μπόασμπεργκ ότι διέταξε, χωρίς λόγο, να γυρίσουν πίσω τα αεροπλάνα με τους απελαθέντες μετανάστες, τα οποία είχαν ήδη απογειωθεί.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, που μετέβη στο Ελ Σαλβαδόρ αυτή την εβδομάδα, επισκέφθηκε μια μεγάλη φυλακή όπου κρατούνται Βενεζουελάνοι που απελάθηκαν στις 15 Μαρτίου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ έχουμε ένα σαφές μήνυμα για τους εγκληματίες παράνομους μετανάστες: ΦΥΓΕΤΕ ΤΩΡΑ. Αν δεν φύγετε, θα σας κυνηγήσουμε, θα σας συλλάβουμε και θα μπορούσατε να καταλήξετε σε αυτή τη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευε με φωτογραφίες από εγκαταστάσεις της φυλακής, με δεκάδες έγκλειστους να βρίσκονται πίσω της, μέσα στα κελιά τους.

