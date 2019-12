ΗΠΑ: αντιπερισπασμός Τραμπ με… «υψηλή διπλωματία»

Στρέφοντας τους προβολείς μακριά από την παραπομπή του για δίκη λόγω του «ουκρανικού σκανδάλου», ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου ότι η «υψηλή πολιτική» είναι για αυτόν προτεραιότητα στην παρούσα συγκυρία.

Ετσι επανέφερε στο προσκήνιο το deal με τους Κινέζους, το Βορειοκορεατικό, ακόμη και το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, αλλά αυτό το τελευταίο από την ανάποδη: ισχυρίστηκε ότι σημειώνεται «πρόοδος».

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!).

