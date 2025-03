ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν 12 πολιτείες – τουλάχιστον 40 νεκροί

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τμήμα των μεσοδυτικών και νότιων πολιτειών των ΗΠΑ.

Το Μιζούρι βρέθηκε στο επίκεντρο των ανεμοστρόβιλων, από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την πολιτεία.

Ισχυροί άνεμοι στο Τέξας και το Κάνσας ξεσήκωσαν καταιγίδες σκόνης που είχαν ως αποτέλεσμα καραμπόλες οχημάτων και 12 θανάτους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που κάλυψαν μια περιοχή της χώρας όπου ζουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι, πυροδότησαν σχεδόν 150 πυρκαγιές στην Οκλαχόμα. Θάνατοι καταγράφηκαν επίσης στο Αρκανσα, την Αλαμπάμα και το Μισισιπί.

Τμήματα του Τέξας, της Λουιζιάνα, της Αλαμπάμα, του Αρκανσα, του Τενεσί, του Μισισιπί, της Τζόρτζια, του Κεντάκι και της Βόρειας Καρολίνας τελούσαν υπό προειδοποίηση για πλημμύρες.

Περισσότεροι από 320.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την περιοχή ήταν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τον ανιχνευτή PowerOutageUS.

In the #US , more than 30 people have died after violent #storms swept across multiple states, triggering tornadoes, dust, and blizzard conditions over the weekend. The state of Missouri was hit particularly hard, with 12 deaths confirmed there alone. #PlanetMatters pic.twitter.com/SeMCLGTqlP

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε στο Αρκανσα, την Τζόρτζια και την Οκλαχόμα.

Στο Μιζούρι, ο κυβερνήτης Μάικ Κίχοου δήλωσε ότι «το μέγεθος της καταστροφής σε ολόκληρη την πολιτεία μας είναι συγκλονιστικό».

«Εκατοντάδες σπίτια, σχολεία και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές», πρόσθεσε στη δήλωσή του.

Ενας ανεμοστρόβιλος σκότωσε τον ένοικο μιας κατοικίας στην κομητεία Μπάτλερ της μεσοδυτικής πολιτείας.

Στην Οκλαχόμα, οι άνεμοι που έφτασαν τα 133 χλμ./ώρα, προκάλεσαν 150 πυρκαγιές και αναποδογύρισαν αρκετά φορτηγά.

🚨🌪️ A powerful storm system swept across the central & southern US from Mar 13–16, triggering tornadoes, wildfires, & dust storms

Ο επικεφαλής ιατροδικαστής της πολιτείας δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί ως αποτέλεσμα των πυρκαγιών ή των ισχυρών ανέμων.

Οι πυρκαγιές έκαψαν 688.000 στρέμματα και κατέστρεψαν σχεδόν 300 κτίσματα, μεταξύ των οποίων και μια αγροικία που ανήκε στον κυβερνήτη της πολιτείας Κέβιν Στιτ.

Στο Κάνσας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού περισσότερα από 55 οχήματα συγκρούστηκαν λόγω χαμηλής ορατότητας από τη σκόνη.

Στο Τέξας, μια άλλη καταιγίδα σκόνης προκάλεσε καραμπόλα περίπου 38 αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

At least 40 dead after tornadoes, wildfires and dust storms wreak havoc across multiple states in the US.

More than 400 homes were damaged. pic.twitter.com/gwKyJXaq9d

March 17, 2025