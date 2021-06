ΗΠΑ: Αναβάτης σκοτώθηκε προσπαθώντας να καταρρίψει το ρεκόρ μεγαλύτερου άλματος με μηχανή

Τραγικό θάνατο βρήκε την Πέμπτη ο 28χρονος αμερικανός αναβάτης μοτοσυκλέτας Άλεξ Χάρβιλ, κατά τη διάρκεια προσπάθειας που έκανε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ άλματος στην κατηγορία «Ramp to Dirt».

Η απόσταση από τη ράμπα απογείωσης έως την προσγείωση ήταν 107 μέτρα. Το άλμα θα γινόταν στο πλαίσιο του Moses Lake Airshow στην Ουάσινγκτον, ενώ ο 28χρονος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, σε άλμα 45 μέτρων.

Πρόκειται για το πρώτο άλμα προπόνησης του τη συγκεκριμένη μέρα, το οποίο κατεγράφη από απόσταση, από θεατή.

#AlexHarvill #RIP He died doing what he loved. He was attempting a world record. Prays for his loved ones and family pic.twitter.com/TEsBfLBIzZ

