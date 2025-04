ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε σχολείο – σκοτώθηκαν τέσσερα παιδιά

Ενα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σχολείο σε μια μικρή πόλη του Ιλινόι στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερα κορίτσια ηλικίας 4-18 ετών.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τέσσερις άνθρωποι, που εκτιμάται ότι είναι ηλικίας μεταξύ 4 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους», όταν όχημα έπεσε πάνω σε σχολικό κτίριο στο Τσάθαμ, νότια του Σπρίνγκφιλντ.

Το αυτοκίνητο αρχικά έπεσε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το σχολείο και στη συνέχεια διαπέρασε το κτίριο και βγήκε από τον τοίχο της άλλης μεριάς.

Από τα τέσσερα κορίτσια, τρία σκοτώθηκαν έξω από το κτίριο και ένα στο εσωτερικό του.

Ο οδηγός του οχήματος, που δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

🚨 Four people are dead, including children, and several others are injured after a car crashed through an after-school camp in #Chatham, #Illinois, authorities said. pic.twitter.com/iKeqydzWwT

— News.Az (@news_az) April 29, 2025