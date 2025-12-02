ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο

Πτωτικά κινήθηκε και τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον οποίο καταρτίζει το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 106 μονάδες για τον Νοέμβριο από 107,5 που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ η μείωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη εξασθένιση των προσδοκιών στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς και σε αρκετούς κλάδους, με εξαίρεση τη βελτίωση που καταγράφεται στις Κατασκευές και το Λιανικό Εμπόριο.

Παράλληλα, η καθοδική πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης συνεχίζεται, καθώς τα νοικοκυριά εμφανίζονται όλο και πιο απαισιόδοξα σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, ο δείκτης κινήθηκε σε όλη τη διάρκεια του έτους με μικρές αυξομειώσεις, γεγονός που υποδηλώνει μια σχετική σταθερότητα στις προσδοκίες. Μικρές διαφοροποιήσεις σε επιμέρους δείκτες (όπως παραγγελίες και ζήτηση) επηρεάζουν οριακά ορισμένες βασικές παραμέτρους, χωρίς όμως να αλλάζει η συνολική εικόνα.

«Αυτό το στοιχείο, σε έναν βαθμό, μπορεί να αναγνωστεί θετικά με την έννοια της ομαλότητας στην οικονομία. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως βραχυπρόθεσμες πτυχές των αποφάσεων οικονομικής πολιτικής δεν είναι ιδιαίτερα επιδραστικές ως προς τις προσδοκίες που κατευθύνονται κυρίως από μακροπρόθεσμες τάσεις. Ο επόμενος μήνας, με την εορταστική περίοδο, ενδεχομένως να δώσει έναν πιο σαφή τόνο τουλάχιστον σε Λιανικό Εμπόριο και καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά θα προσδιορίσει και την τελική τάση της χρονιάς», σημειώνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση διατηρήθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε οριακά ενώ το ύψος των αποθεμάτων ενισχύθηκε ελαφρά.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ήπια παραμένοντας ωστόσο αρνητικές,, ενώ παράλληλα οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν οριακά.

στο λιανικό εμπόριο, οι ήπια θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ελαφρά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να βελτιώνονται ήπια.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντάθηκαν. Παράλληλα, υποχώρησαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ εξασθένισε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

