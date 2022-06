Ιορδανία: Δέκα νεκροί και 251 τραυματίες από διαρροή τοξικού αερίου

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 251 τραυματίστηκαν στην Ιορδανία τη Δευτέρα, όταν διέρρευσε αέριο χλώριο από μια δεξαμενή αποθήκευσης στο λιμάνι της Ακαμπα.

Η διαρροή προκλήθηκε όταν μια δεξαμενή που περιείχε 25 τόνους αερίου χλωρίου, η οποία επρόκειτο να εξαχθεί στο Τζιμπουτί, έπεσε κατά τη μεταφορά της σε πλοίο.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα της κρατικής τηλεόρασης στο Twitter, διακρίνεται η δεξαμενή να πέφτει από το βίντσι και να χτυπάει στο κατάστρωμα του πλοίου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενο ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Ενα κιτρινωπό νέφος υψώθηκε στον αέρα και όλοι έτρεξαν να καλυφθούν.

Οι τοπικές Αρχές έσπευσαν να ζητήσουν από τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα.

Το βράδυ της Δευτέρας η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι ειδικοί εξακολουθούσαν να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, στην Ακαμπα έχουν σταλεί αεροπλάνα για να παραλάβουν όσους ενδεχομένως χρειαστεί να φύγουν από την πόλη.

5 people died, 234 were injured in a toxic gas leak from a storage tank in Jordan's 🇯🇴 Aqaba port

Specialized teams were dealing with the leak after a tank filled with toxic gas fell during its transportation, leading to a gas leak at the sitehttps://t.co/mGP53OUea0 https://t.co/N5MRDRSOc2 pic.twitter.com/hxBvOOvBQG

