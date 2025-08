Ινδία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πάνω από 100 αγνοούμενοι λόγω πλημμυρών

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και περισσότεροι από 100 αγνοούμενοι είναι ο προσωρινός απολογισμός των πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν σήμερα το κρατίδιο Ουταραραχάντ στη βόρεια Ινδία.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στα οποία διακρίνεται χείμαρρος λάσπης να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Νταράλι, στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Κάτοικοι ούρλιαζαν καθώς έτρεχαν να σωθούν από ορμητικό χείμαρρο που σάρωσε την πλαγιά του βουνού.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως σχεδόν 150 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο Νταράλι και βοήθησαν στη διάσωση περίπου 20 εγκλωβισμένων. Ένα μεγάλο τμήμα της κοινότητας έχει βυθιστεί στη λάσπη, η οποία φθάνει στις στέγες των σπιτιών σε ορισμένα σημεία.

Η καταστροφή αποδίδεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν, για τις οποίες η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση.

*Disturbing footage*

More video of the horrific flash flood and landslide that hit Dharali village near Harsil, India. Half the village was swept away.

At least 4 are dead, over 50 missing. Rescue efforts by the Army, SDRF, NDRF, and locals are underway.

