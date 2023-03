Ινδία: Το Bollywood έγινε εθνικιστικό επί ημερών Μόντι

Με αφορμή τη βράβευση με Οσκαρ του τραγουδιού «Naatu Naatu» της ινδικής ταινίας «RRR», η Repubblica ασχολήθηκε με το περίφημο Μπόλιγουντ, δηλαδή την ακμάζουσα ινδική κινηματογραφική βιομηχανία. Εγραψε ότι επί ημερών του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι ο ινδουιστικός εθνικισμός πήρε τα πάνω του και στο σινεμά. Και ότι θύματά του είναι πρωτίστως οι μουσουλμάνοι.

«Πίσω από την επιτυχία με το χολιγουντιανό αγαλματίδιο βρίσκεται η πίεση του κυβερνώντος κόμματος να τεθούν στο περιθώριο οι μουσουλμάνοι σούπερ σταρ [του Bollywood] και να δοθεί προτεραιότητα στο εθνικιστικό όραμα» έγραψαν οι Ιταλοί. Την ταινία τη «διάβασαν» σαν «ινδουιστικό φονταμενταλιστικό μήνυμα».

Here’s the energetic performance of “Naatu Naatu” from #RRR at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/Lf2nP826c4

