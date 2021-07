Ινδία: Tην σκότωσαν στα 17 της επειδή φορούσε τζιν!

Πρόκειται για το τελευταίο κρούσμα της βίας που εισπράττουν κορίτσια και γυναίκες σε κοινωνικά καθυστερημένες χώρες της Ασίας. Είναι φόνος. Και το χειρότερο, διαπράχθηκε από το σόι της κοπέλας. Φονιάδες είναι ο παππούς της και η γιαγιά της!

Αυτοί, μαζί και με άλλους συγγενείς όπως όλα δείχνουν, ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου με μπαστούνια και κατόπιν κρέμασαν σε μία γέφυρα τη 17χρονη Νέχα Πασβάν επειδή φορούσε τζιν, ένα ρούχο που δεν ενέκριναν.

Η μητέρα της κοπέλας υπέδειξε τα πεθερικά της ως υπαιτίους για το αποτρόπαιο έγκλημα, το οποίο διαπράχθηκε σταδιακώς, πρώτα μέσα στη οικογενειακή κατοικία και κατόπιν στη γέφυρα πάνω από το ποτάμι της περιοχής. Τόπος του εγκλήματος είναι ένα χωριό της φτωχής επαρχίας Ουτάρ Πραντές.

17-year-old Neha Paswan was allegedly killed by relatives because they didn’t like her wearing jeans – just one among many cases of violence against women – often sanctioned by family elders – in a society steeped in patriarchy@geetapandeyBBChttps://t.co/fGXNGf1aNT

