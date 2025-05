Ινδία: Ποδοπάτημα με νεκρούς και τραυματίες σε ναό

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και άλλοι 80 τραυματίστηκαν στη διάρκεια τελετής σε ναό της Ινδίας.

Συνέβη στη δυτική παράκτια πολιτεία Γκόα, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες ινδουιστές, για το δημοφιλές φεστιβάλ Shri Lairai Zatra.

«Εξι άνθρωποι πέθαναν προτού ακόμη διακομισθούν στο νοσοκομείο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, Πράμοντ Σαουάντ, εκφράζοντας τη «βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα» στο ναό Λαϊράι Ντεβί, στο χωριό Σιργκάο.

Το ποδοπάτημα συνέβη την Παρασκευή το βράδυ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Γκόα Βισουατζίτ Ράνε, «περίπου 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, υπό αναπνευστική υποστήριξη». Οι υπόλοιποι λαμβάνουν φροντίδα σε ειδική μονάδα επειγόντων η οποία στήθηκε μετά το περιστατικό.

VIDEO | Visuals from Sree Lairai Devi temple in Shirgao village where a stampede broke out during a temple festival in North Goa in the wee hours of Saturday.

