Ινδία: Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα με εκατοντάδες κόσμου – τουλάχιστον 68 νεκροί

Σε 68 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση μιας κρεμαστής γέφυρας στον ποταμό Ματσού, στην πόλη Μόρμπι του κρατιδίου Γκουτζαράτ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ο τοπικός υπουργός της περιφερειακής κυβέρνησης του κρατιδίου, Μπριτζές Μέρια, δήλωσε πως 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τονίζοντας ότι ο αριθμός των αγνοουμένων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμα. «Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται ακόμη», είπε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 100 αγνοούμενοι.

Νωρίτερα, ο τοπικός βουλευτής Μοχάν Κουνταρίγια τόνισε πως, «60 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής», σύμφωνα με το Reuters. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, ανέφεραν άλλοι αξιωματούχοι.

Το NDTV, ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, μετέδωσε πως υπήρχαν περίπου 500 άνθρωποι στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσής της, με περίπου 100 να παραμένουν στο νερό.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν να σκαρφαλώνουν στα καλώδια και τα υπολείμματα της γέφυρας καθώς οι ομάδες εκτάκτου ανάγκης προσπαθούσαν να τους διασώσουν.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου, Χαρς Σανγκάβι, δήλωσε ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι βρίσκονταν στη καλωδιωτή γέφυρα, ένα τουριστικό αξιοθέατο που προσελκύει πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, όταν γιορτάζονται το Ντιβάλι και το Τσατ Πούτζα, ινδουιστικές γιορτές.

FLASH: A cable bridge collapse in Western India has left at least 40 people dead and over 100 trapped. Take a look:pic.twitter.com/klYIaWBacX

— Steve Hanke (@steve_hanke) October 30, 2022